1 órája
Somogyban is hasítanak ezek a járgányok
Évekkel ezelőtt talán senki nem gondolta volna – legalább is a laikusok biztos nem –, hogy ebből az autómárkából ekkora eladások lesznek. Úgy tűnik, a kínai autó kőkeményen betört a piacra, viszik, mint a cukrot.
Ezt a kínai autót veszik a somogyiak, ha új autót szeretnének vásárolni
Forrás: Vezess.hu
Elképesztő módon hasítanak a kínai gyártmányú új autók Magyarországon. Somogyot is ellépték a kínai piacról érkező gépkocsik, egyre többen vásárolják ezeket a modelleket. De vajon az ár mellett miért olyan kecsegtetőek a kínai autók?
Somogyban úgy viszik a kínai autót, mint a cukrot
- A hír igaz, valóban ugrásszerűen megnőtt ezeknek a modellek az értékesítése. Nem véletlen, hogy a cég úgy reklámozza magát, hogy náluk a minimum a prémium. Van olyan márka, amiből egy összkerék meghajtású modellt már 14 millió forintért meglehet vásárolni szuper jó felszereltséggel. Ezért a felszereltségért egy német márkájú autó esetén akár a kétszeresét, de bizonyos modelleknél a háromszorosát is ki kellene fizetni a vevőnek – mondta el Csorbics Csaba, egy barcsi autókereskedés értékesítője.
A vezess.hu tájékoztatása szerint a Chery nevű óriásvállalat (a Jaecco és az Omoda márkák gyártója) lendületét mutatja, hogy bár csak tavaly októberben és mindössze egyetlen modellel indult az értékesítése, a 90 nálunk jelen lévő autómárka között 188 eladott autóval a brand rögtön a 27. helyre ugrott időszakos értékesítés tekintetében.
Minőségben és ajánlatban is veri társait a magyarok új kedvence
- – Ami miatt még sokan választják ezeket a gyártmányokat, az az, hogy a belső térben felhasznált elemek, a motor, az alkatrészek, mint gondos tervezést és megmunkálást mutatnak, így nem csoda, ha szívesen választják őket az új autót kereső vásárlók – tette hozzá az értékesítő.