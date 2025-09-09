Mi történik, ha az állam elveszi az ingatlanunkat? Ennyit ér a kártalanítás Magyarországon

Bár a kisajátítás ritkán fordul elő, az állam mégis élhet vele, ha valamilyen kiemelt közérdek – például egy autópálya, vasútvonal vagy más nagyberuházás – megvalósítása ezt indokolja. Ilyenkor a tulajdonos nem dönthet úgy, hogy egyszerűen nem adja el az ingatlanát. A jogszabályok viszont szigorúan védik a tulajdonos érdekeit. Iyen beavatkozásra csak kivételes esetekben kerülhet sor, és csak akkor, ha az állam az ingatlan teljes piaci értékét azonnal és feltétel nélkül megtéríti.

A kisajátítás általában a mezőgazdasági területeket érintik

– Korábban gyakori volt, hogy a tulajdonosok inkább pert indítottak a kisajátítási eljárás ellen, mivel előfordult, hogy a bíróság által kirendelt igazságügyi szakértő magasabb értéket állapított meg, mint amit az állam eredetileg felajánlott. Ez a stratégia sok esetben valóban eredményes volt. Ma már azonban nem mindig vezet jobb eredményre a pereskedés – hívta fel a figyelmet Dr. Fóris Kálmán kaposvári ügyvéd.

A jelenlegi ezeknek a döntő többsége nem lakóövezetben történik, hanem külterületen, például utak, nyomvonalak bővítése miatt. Ezek többnyire mezőgazdasági ingatlanokat érintenek.

Az értéket általában egy igazságügyi szakértő állapítja meg, aki más, hasonló adottságú ingatlanok árához viszonyítva tesz javaslatot. Ez azonban nem feltétlenül hoz magasabb összeget, mint amit a hatóság már megajánlott. A per ráadásul hosszadalmas, költséges, és nem garantált az előnyösebb eredmény. Általában az terület egy részét érinti, és leggyakrabban útépítési célból történik. Ha a tulajdonos nem ért egyet a megajánlott összeggel, lehetőség van egyeztetésre is, akár peren kívüli megállapodásra. Más a helyzet viszont akkor, ha például intenzív mezőgazdasági hasznosítás alatt áll, például epertermesztésre használják. Ilyen esetben már nemcsak az ingatlan értékéről van szó, hanem a kieső haszonról is, ami megalapozhatja egy per elindítását – magyarázta az ügyvéd.

Mennyi pénz jár kisajátításkor?

A kisajátítás során a tulajdonosnak azt az összeget kell megkapnia, amennyit az ingatlan a piacon akkor érne, vagyis annyit, amennyit valószínűleg kapott volna érte, ha eladja egy vevőnek. Ez elsőre egyszerűnek tűnik, de a valóságban nehéz pontosan meghatározni, mennyit is ér egy ingatlan. Az árak folyamatosan változnak, különösen olyan időszakokban, amikor az infláció miatt szinte napról napra drágulnak.

Ki dönti el, mennyit ér az ingatlan?

A kártalanítás összegét a hatóság állapítja meg, igazságügyi szakértő bevonásával. Az értékbecslő más, hasonló adottságú ingatlanok eladási árát veszi alapul, így nehéz valóban összehasonlítható példákat találni. Fontos szempont az ingatlan övezeti besorolása, közműellátottsága, telekmérete, beépítettsége. A kártalanítás alapját a kisajátítás időpontjában fennálló piaci érték képezi – vagyis nem lehet korábbi, elavult árakat figyelembe venni.