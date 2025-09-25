Taroltak a balatoni éttermek a neves étteremkalauz kritikusainál – ezek a helyek a favoritok, a Kistücsök a legjobb a régióban

Szeptember 24-én jelent meg a Gault&Millau 2026 étteremkalauz, amely ismét rangos elismerést hozott a balatoni gasztronómiának. A kalauz szerint a Balaton-régió legjobb étterme a Kistücsök Food & Room Séfszoba, amely 15 ponttal került az élmezőnybe. A most bemutatott kiadásban a Kistücsök Séfszoba három szakácssapkával, a főétterem pedig két szakácssapkával szerepel a listán. A nemzetközi minősítés újabb bizonyíték arra, hogy a balatoni gasztronómia meghatározó szereplői folyamatosan képesek megújulni.

Kistücsök Séfszoba – a Gault&Millau 2026 étteremkalauzban három szakácssapkával lett a régió legjobb étterme

Forrás: kistucsok.hu

Somogyot is bemutatják

– Megtiszteltetés és öröm, hogy nemcsak az étteremmel, hanem a Kistücsök Séfszobával külön is szerepelhetünk a Gault&Millau 2026 étteremkalauzban, amely hosszú évek után újra megjelent Magyarországon.

Továbbra is szezonálisan megújuló menüsorokkal, helyi alapanyagokkal dolgozunk, és szeretnénk minél magasabb minőségben bemutatni a Balaton és Somogy igazi lényegét

– mondta a Sonline.hu-nak Csapody Bence, a Kistücsök Food & Room Séfszoba szállodavezetője. Hozzátette, a téli időszakra is számos rendezvényt terveznek helyi borászatokkal és termelőkkel, emellett nagy erőkkel készülnek a márciusban harmadik alkalommal megrendezendő Taste Balaton programjára is.

A Kistücsök kezdeményező szerepét is értékelték

A Gault&Millau méltatása szerint a Kistücsök immár több mint harminc éve a magyar közönség kedvence, de a szerepe ennél is nagyobb. A kortárs gasztronómiában ma már alapvetésnek számít a lokális és szezonális alapanyagok használata, ám a Balatonra ezt a szemléletet Csapody Balázs alapító hozta el. A kalauz kiemeli, hogy a helyi termelők felkutatásával a Kistücsök nemcsak saját konyháját gazdagította, hanem a régió gazdálkodóit is minőségi termékek előállítására ösztönözte.

Az ikonikus fogások között szerepel a kovászosuborka-krémleves, a szarvas vadas és a kacsacomb káposztás cvekedlivel, de a kalauz külön hangsúlyozza a vegán kínálatot is, amely a tradíció és a modern irányok ötvözésével gazdagítja az étlapot.

A Kistücsök Séfszoba megmutatja Somogy lényegét is

Fotó: Krausz Andrea

Oldott légkör és degusztációs menü a Kistücsök Séfszoba kínálatában

– Az intim térben feloldódnak a határok vendéglátó és vendég között, baráti, oldott légkörben vacsorázhatunk itt. A 8+1 fogásos degusztációs menü nagy eséllyel az ország legjobb árban kínált fine dining ételsora, a stílusa pedig inkább ‘leisure dining’, kötetlen, otthonos gourmet élmény – fogalmaznak a kiadvány szerkesztői. A méltatás kitér a zöldséghangsúlyos menükre és a gondosan összeállított borpárosításokra is, amelyekhez a Kistücsök alatti borpince nyújt inspirációt.