2 órája
Taroltak a balatoni éttermek a neves étteremkalauz kritikusainál – ezek a helyek a favoritok, a Kistücsök a legjobb a régióban
Szenzációs elismerést kapott a balatoni gasztronómia. A Kistücsök Séfszoba a Gault&Millau 2026 étteremkalauzban három szakácssapkával lett a régió legjobb étterme. Somogyból tíz étterem került be a neves kalauzba.
Forrás: kistucsok.hu
Szeptember 24-én jelent meg a Gault&Millau 2026 étteremkalauz, amely ismét rangos elismerést hozott a balatoni gasztronómiának. A kalauz szerint a Balaton-régió legjobb étterme a Kistücsök Food & Room Séfszoba, amely 15 ponttal került az élmezőnybe. A most bemutatott kiadásban a Kistücsök Séfszoba három szakácssapkával, a főétterem pedig két szakácssapkával szerepel a listán. A nemzetközi minősítés újabb bizonyíték arra, hogy a balatoni gasztronómia meghatározó szereplői folyamatosan képesek megújulni.
Somogyot is bemutatják
– Megtiszteltetés és öröm, hogy nemcsak az étteremmel, hanem a Kistücsök Séfszobával külön is szerepelhetünk a Gault&Millau 2026 étteremkalauzban, amely hosszú évek után újra megjelent Magyarországon.
Továbbra is szezonálisan megújuló menüsorokkal, helyi alapanyagokkal dolgozunk, és szeretnénk minél magasabb minőségben bemutatni a Balaton és Somogy igazi lényegét
– mondta a Sonline.hu-nak Csapody Bence, a Kistücsök Food & Room Séfszoba szállodavezetője. Hozzátette, a téli időszakra is számos rendezvényt terveznek helyi borászatokkal és termelőkkel, emellett nagy erőkkel készülnek a márciusban harmadik alkalommal megrendezendő Taste Balaton programjára is.
A Kistücsök kezdeményező szerepét is értékelték
A Gault&Millau méltatása szerint a Kistücsök immár több mint harminc éve a magyar közönség kedvence, de a szerepe ennél is nagyobb. A kortárs gasztronómiában ma már alapvetésnek számít a lokális és szezonális alapanyagok használata, ám a Balatonra ezt a szemléletet Csapody Balázs alapító hozta el. A kalauz kiemeli, hogy a helyi termelők felkutatásával a Kistücsök nemcsak saját konyháját gazdagította, hanem a régió gazdálkodóit is minőségi termékek előállítására ösztönözte.
Az ikonikus fogások között szerepel a kovászosuborka-krémleves, a szarvas vadas és a kacsacomb káposztás cvekedlivel, de a kalauz külön hangsúlyozza a vegán kínálatot is, amely a tradíció és a modern irányok ötvözésével gazdagítja az étlapot.
Oldott légkör és degusztációs menü a Kistücsök Séfszoba kínálatában
– Az intim térben feloldódnak a határok vendéglátó és vendég között, baráti, oldott légkörben vacsorázhatunk itt. A 8+1 fogásos degusztációs menü nagy eséllyel az ország legjobb árban kínált fine dining ételsora, a stílusa pedig inkább ‘leisure dining’, kötetlen, otthonos gourmet élmény – fogalmaznak a kiadvány szerkesztői. A méltatás kitér a zöldséghangsúlyos menükre és a gondosan összeállított borpárosításokra is, amelyekhez a Kistücsök alatti borpince nyújt inspirációt.
A Gault&Millau 2026 kiadása a Kistücsök Food & Roomot és Séfszobáját egyaránt a balatoni és a magyar gasztronómia ikonikus szereplőjeként pozicionálja, tovább erősítve a régió szerepét a hazai és nemzetközi kulináris térképen.
A Gault&Millau 2026 étteremkalauzban szereplő somogyi éttermek:
- Kistücsök Food&Room, illetve Kistücsök Séfszoba (Balatonszemes)
- A Konyhám Stúdió 365 (Fonyód) - két séfsapka
- Lokal at the Lake (Fonyód) - két séfsapka
- Port étterem&panzió (Balatonmáriafürdő) - két séfsapka
- Mala Garden (Siófok) - egy séfsapka
- Völgyhíd Konyha és Rér (Köröshegy) - egy séfsapka
- Kedvesem Bisztró (Balatonlelle)
- KisKert Vendéglő (Siófok)
- Majthényi Présház Borozó (Kishegy-Balatonlelle)
- Déli Part Woodfired BBQ (Siófok)