szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gasztró

26 perce

Taroltak a balatoni éttermek a neves étteremkalauz kritikusainál – ezek a helyek a favoritok, a Kistücsök a legjobb a régióban

Címkék#balatoni gasztronómia#Kistücsök Séfszoba#szakácssapka

Szenzációs elismerést kapott a balatoni gasztronómia. A Kistücsök Séfszoba a Gault&Millau 2026 étteremkalauzban három szakácssapkával lett a régió legjobb étterme. Somogyból tíz étterem került be a neves kalauzba.

Krausz Andrea
Taroltak a balatoni éttermek a neves étteremkalauz kritikusainál – ezek a helyek a favoritok, a Kistücsök a legjobb a régióban

Forrás: kistucsok.hu

Szeptember 24-én jelent meg a Gault&Millau 2026 étteremkalauz, amely ismét rangos elismerést hozott a balatoni gasztronómiának. A kalauz szerint a Balaton-régió legjobb étterme a Kistücsök Food & Room Séfszoba, amely 15 ponttal került az élmezőnybe. A most bemutatott kiadásban a Kistücsök Séfszoba három szakácssapkával, a főétterem pedig két szakácssapkával szerepel a listán. A nemzetközi minősítés újabb bizonyíték arra, hogy a balatoni gasztronómia meghatározó szereplői folyamatosan képesek megújulni.

Kistücsök Séfszoba –
Kistücsök Séfszoba  – a Gault&Millau 2026 étteremkalauzban három szakácssapkával lett a régió legjobb étterme
Forrás: kistucsok.hu

Somogyot is bemutatják

– Megtiszteltetés és öröm, hogy nemcsak az étteremmel, hanem a Kistücsök Séfszobával külön is szerepelhetünk a Gault&Millau 2026 étteremkalauzban, amely hosszú évek után újra megjelent Magyarországon. 

Továbbra is szezonálisan megújuló menüsorokkal, helyi alapanyagokkal dolgozunk, és szeretnénk minél magasabb minőségben bemutatni a Balaton és Somogy igazi lényegét 

– mondta a Sonline.hu-nak Csapody Bence, a Kistücsök Food & Room Séfszoba szállodavezetője. Hozzátette, a téli időszakra is számos rendezvényt terveznek helyi borászatokkal és termelőkkel, emellett nagy erőkkel készülnek a márciusban harmadik alkalommal megrendezendő Taste Balaton programjára is.

A Kistücsök kezdeményező szerepét is értékelték

A Gault&Millau méltatása szerint a Kistücsök immár több mint harminc éve a magyar közönség kedvence, de a szerepe ennél is nagyobb. A kortárs gasztronómiában ma már alapvetésnek számít a lokális és szezonális alapanyagok használata, ám a Balatonra ezt a szemléletet Csapody Balázs alapító hozta el. A kalauz kiemeli, hogy a helyi termelők felkutatásával a Kistücsök nemcsak saját konyháját gazdagította, hanem a régió gazdálkodóit is minőségi termékek előállítására ösztönözte.

Az ikonikus fogások között szerepel a kovászosuborka-krémleves, a szarvas vadas és a kacsacomb káposztás cvekedlivel, de a kalauz külön hangsúlyozza a vegán kínálatot is, amely a tradíció és a modern irányok ötvözésével gazdagítja az étlapot.

 

A Kistücsök Séfszoba megmutatja Somogy lényegét is
Fotó: Krausz Andrea

Oldott légkör és degusztációs menü a Kistücsök Séfszoba kínálatában

– Az intim térben feloldódnak a határok vendéglátó és vendég között, baráti, oldott légkörben vacsorázhatunk itt. A 8+1 fogásos degusztációs menü nagy eséllyel az ország legjobb árban kínált fine dining ételsora, a stílusa pedig inkább ‘leisure dining’, kötetlen, otthonos gourmet élmény – fogalmaznak a kiadvány szerkesztői. A méltatás kitér a zöldséghangsúlyos menükre és a gondosan összeállított borpárosításokra is, amelyekhez a Kistücsök alatti borpince nyújt inspirációt.

A Gault&Millau 2026 kiadása a Kistücsök Food & Roomot és Séfszobáját egyaránt a balatoni és a magyar gasztronómia ikonikus szereplőjeként pozicionálja, tovább erősítve a régió szerepét a hazai és nemzetközi kulináris térképen.

 

A Gault&Millau 2026 étteremkalauzban szereplő somogyi éttermek:

  • Kistücsök Food&Room, illetve Kistücsök Séfszoba (Balatonszemes)
  • A Konyhám Stúdió 365 (Fonyód)  - két séfsapka
  • Lokal at the Lake (Fonyód) - két séfsapka
  • Port étterem&panzió (Balatonmáriafürdő) - két séfsapka
  • Mala Garden (Siófok) - egy séfsapka
  • Völgyhíd Konyha és Rér (Köröshegy) - egy séfsapka
  • Kedvesem Bisztró (Balatonlelle)
  • KisKert Vendéglő (Siófok)
  • Majthényi Présház Borozó (Kishegy-Balatonlelle)
  • Déli Part Woodfired BBQ (Siófok)

 


 

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu