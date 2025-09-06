Éppen 75 éve szolgál a MÁV-nál, de ezt a vonatot imádják az utasok

A Balatonfenyvesi Gazdasági Vasút már 2021 óta teljes pompájában várja utasait a Balaton-parton. A kisvasút napján a vasparipák szerelmesei ámulattal várták az ünnepi különvonatot és a lehetőséget, hogy betekintsenek a kisvasút működésébe.

A kisvasút napja, idén sok érdeklődött vonzott

Fotó: MÁV

Az évről évre szeptember első szombatján tartott kisvasúti napon mindig színes programokkal várják a családokat és a kisvasút-barátokat, ünnepi különvonatok is forgalomba állnak – idén gőzmozdonyos vonatozás tette még izgalmasabbá a rendezvényt. De be lehetett tekinteni a javítóműhelybe és volt járműkiállítás is a programban.

A kisvasút napján Móring József Attila is köszöntötte a vendégeket

Fotó: MÁV

A 75. évforduló alkalmából Móring József Attila, a térség országgyűlési képviselője, Farkas Tamás, Balatonfenyves polgármestere és Laskay Lóránt, a MÁV Személyszállítási Zrt. üzleti vezérigazgató-helyettese tartott sajtótájékoztatót szeptember 6-án Balatonfenyvesen.

Farkas Tamás, Balatonfenyves polgármestere a kisvasúti napon

Fotó: MÁV

75 éves a kisvasút

A hivatalos megnyitót követően gőzvontatású különvonat közlekedett Somogyszentpálra, ahol a szentpáliak vendégül látták és színpadi programokkal várták az odalátogatókat. Balatonfenyvesen Csohány Domitilla, a „Berci és a balatonfenyvesi kisvasút” című mesekönyv szerzője várta a gyerekeket különleges programokkal, valamint idén is megrendezték a nyitott műhely programot. De tiszteletbeli gyerek mozdonyvezetőt is az eseményen.

Az itt élők számára elképzelhetetlenek a mindennapok kisvasút nélkül.

Fotó: MÁV

Az 1950-ben, a Nagy-Berek területének lecsapolását követően épült vasút kezdetben mezőgazdasági terményeket és tőzeget szállított, a kényszermunkatáborban dolgozók munkájával. Menetrend szerinti személyszállítás 1956-ban indult meg a vonalon, és azóta is nélkülözhetetlen közlekedési eszköz a környék lakói számára. Az 1980-as évektől a csisztai gyógyfürdő népszerűségének köszönhetően egyre nagyobb turisztikai jelentőségre tett szert, és felváltva a teherforgalmat, nosztalgiavonatok is közlekedtek a vonalon.

A C50-es mozdonyok a kisvasút életében kezdetektől fogva jelen vannak

A rendszerváltást követően a vasút csaknem a megszűnés szélére került, ám a folyamatos felújításoknak és fejlesztéseknek köszönhetően sikerült megmenteni. A 2019-ben megkezdett és 2021-ben befejezett teljes pályarekonstrukció eredményeként két évtizedes forgalomszünetelés után a csisztafürdői vonal ismét járhatóvá vált, így a látogatók újra kisvonattal érhetik el a híres gyógyfürdőt. – A MÁV-csoport elkötelezett a kisvasút jövője iránt, és folyamatosan fejleszti a szolgáltatásokat, mint például a kerékpárszállítási lehetőséget és már felújított kerékpárszállító kocsik várják a bringásokat, áll a MÁV-Csoport szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében.