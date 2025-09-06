szeptember 6., szombat

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
1 órája

Éppen 75 éve szolgál a MÁV-nál, de ezt a vonatot imádják az utasok

Címkék#Móring József Attila#Csisztafürdő#Balatonfenyvesi Kisvasút#Berci és a balatonfenyvesi kisvasút

Hagyományosan szeptemberben tartják a kisvasút napját Balatonfenyvesen. Ezúttal fennállásának 75-ik évfordulóját ünnepelték az egykor gazdasági célokat szolgáló vasúton, ami ma már igazi turistamágnes. Ellepték az érdeklődők a balatonfenyvesi kisvasút állomását, mindenki az ünnepi különvonatot várta.

Koszorus Rita

A Balatonfenyvesi Gazdasági Vasút már 2021 óta teljes pompájában várja utasait a Balaton-parton. A kisvasút napján a vasparipák szerelmesei ámulattal várták az ünnepi különvonatot és a lehetőséget, hogy betekintsenek a kisvasút működésébe. 

a kisvasút napja Balatonfenyvesen.
A kisvasút napja, idén sok érdeklődött vonzott
Fotó: MÁV

Az évről évre szeptember első szombatján tartott kisvasúti napon mindig színes programokkal várják a családokat és a kisvasút-barátokat, ünnepi különvonatok is forgalomba állnak – idén gőzmozdonyos vonatozás tette még izgalmasabbá a rendezvényt. De be lehetett tekinteni a javítóműhelybe és volt járműkiállítás is a programban. 

móring józsef attila országgyűlési képviselő
A kisvasút napján Móring József Attila is köszöntötte a vendégeket
Fotó: MÁV

A 75. évforduló alkalmából Móring József Attila, a térség országgyűlési képviselője, Farkas Tamás, Balatonfenyves polgármestere és Laskay Lóránt, a MÁV Személyszállítási Zrt. üzleti vezérigazgató-helyettese tartott sajtótájékoztatót szeptember 6-án Balatonfenyvesen.

Balatonfenyves polgármestere a kisvasúti napon
Farkas Tamás, Balatonfenyves polgármestere a kisvasúti napon
Fotó: MÁV

75 éves a kisvasút

A hivatalos megnyitót követően gőzvontatású különvonat közlekedett Somogyszentpálra, ahol a szentpáliak vendégül látták és színpadi programokkal várták az odalátogatókat. Balatonfenyvesen Csohány Domitilla, a „Berci és a balatonfenyvesi kisvasút” című mesekönyv szerzője várta a gyerekeket különleges programokkal, valamint idén is megrendezték a nyitott műhely programot. De tiszteletbeli gyerek mozdonyvezetőt is az eseményen. 

kisvasút balatonfenyvesen
Az itt élők számára elképzelhetetlenek a mindennapok kisvasút nélkül.
Fotó: MÁV

Az 1950-ben, a Nagy-Berek területének lecsapolását követően épült vasút kezdetben mezőgazdasági terményeket és tőzeget szállított, a kényszermunkatáborban dolgozók munkájával. Menetrend szerinti személyszállítás 1956-ban indult meg a vonalon, és azóta is nélkülözhetetlen közlekedési eszköz a környék lakói számára. Az 1980-as évektől a csisztai gyógyfürdő népszerűségének köszönhetően egyre nagyobb turisztikai jelentőségre tett szert, és felváltva a teherforgalmat, nosztalgiavonatok is közlekedtek a vonalon.

A C50-es mozdonyok a kisvasút életében kezdetektől fogva jelen vannak

A rendszerváltást követően a vasút csaknem a megszűnés szélére került, ám a folyamatos felújításoknak és fejlesztéseknek köszönhetően sikerült megmenteni. A 2019-ben megkezdett és 2021-ben befejezett teljes pályarekonstrukció eredményeként két évtizedes forgalomszünetelés után a csisztafürdői vonal ismét járhatóvá vált, így a látogatók újra kisvonattal érhetik el a híres gyógyfürdőt. – A MÁV-csoport elkötelezett a kisvasút jövője iránt, és folyamatosan fejleszti a szolgáltatásokat, mint például a kerékpárszállítási lehetőséget és már felújított kerékpárszállító kocsik várják a bringásokat, áll a MÁV-Csoport szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében. 

 Laskay Lóránt, a MÁV Személyszállítási Zrt. üzleti vezérigazgató-helyettese
 Fotó: MÁV

A kisvasút népszerűségét jól mutatja, hogy 2024-ben 86 ezren utaztak rajta, míg idén szeptemberig már 81 ezren választották kirándulásuk részeként a szerelvényeket. A vasút a Fekete István műveit idéző Nagy-Berek gazdag élővilágán át haladva egyedülálló élményt nyújt a természetkedvelőknek és a családoknak.

  • A kisvasút igénybe vehető a Balaton24, Magyarország24, Somogy vármegye24 napijegyekkel, valamint az ország- és a Somogy vármegyebérlettel is. A vonatok Balatonfenyvesről Somogyszentpál, illetve Csisztafürdő felé mindennap közlekednek, a nyári főszezonban mindkét vonalon irányonként hat-hat vonal indul naponta, a részletes menetrend elérhető a MÁV-csoport honlapján és a menetrendi keresőkben.

 

