3 órája
Kiváló a Balaton vize, 40 éve óvja a magyar tengert ez a védelmi rendszer
Negyven éve, 1985-ben helyezték üzembe a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer első ütemét, amely azóta a Balaton egyik legfontosabb védelmi vonala. A Zala folyó által szállított tápanyagokat és hordalékot természetes szűrőként fogja fel, így akadályozza meg a vízminőség romlását és a káros algásodást.
Az elmúlt évtizedekben többször fejlesztették a vízvédelmi rendszert, a fenntartás azonban komoly feladat: rendszeresen ki kell emelni az iszapot, meg kell újítani az elöregedett részeket, miközben a természeti folyamatok megőrzése is szempont.
A Balaton sekély és sérülékeny, ezért különösen fontos a terhelések csökkentése. A rendszer ugyanakkor a tó tisztasága mellett a Kis-Balaton élővilágát is védi.
A Balaton vízminősége megfelelő, a Kis-Balaton pedig óriási segítség ebben. Ezek együtt teszik lehetővé, hogy a legnagyobb tavunk hosszú távon is megőrizze értékeit.