Kiváló a Balaton vize, 40 éve óvja a magyar tengert ez a védelmi rendszer

Az elmúlt évtizedekben többször fejlesztették a vízvédelmi rendszert, a fenntartás azonban komoly feladat: rendszeresen ki kell emelni az iszapot, meg kell újítani az elöregedett részeket, miközben a természeti folyamatok megőrzése is szempont.

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Kis-Balaton Szakaszmérnöksége Forrás: Infostart

A Balaton sekély és sérülékeny, ezért különösen fontos a terhelések csökkentése. A rendszer ugyanakkor a tó tisztasága mellett a Kis-Balaton élővilágát is védi.