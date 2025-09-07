31 perce
Rezsicsökkentés távirányítóval: így spórolhatsz sokat, ha nem csak hűtésre használod a klímát
Milyen jól esik az embernek, ha a nagy nyári hőség idején, egy kellemesen hűvös lakásba térhet haza a munkából. Az okos klíma már fűteni is tud, de vajon megéri klímával fűteni?
A szakember szerint megéri a fűtésre optimalizált klíma felszereltetése
Fotó: Török János
Az elmúlt nyarak igencsak a szaharai forróságot idézték olykor, így egyre több otthonba került Magyarországon is klímaberendezés. Nincs is jobb annál, mikor az ember a hűs lakásba hazaér a közel negyven fokos kinti hőmérsékletről. A legtöbb berendezés ma már fűteni is tud, és bizony, ezt sokan ki is használják. De vajon megéri-e klímával fűteni? Hatékony-e annyira, hogy akár a gázt be se kelljen gyújtani?
A fűtő-hűtő klíma ma már nem luxus, sőt, kifejezetten hatékony megoldás otthonunk megfelelő hőmérsékletének beállításához. Az elmúlt években egyre többen alkalmazzák fűtésre is a berendezést, kérdés az, valóban megéri-e a fűtést helyettesíteni az eszközzel.
Klímával fűteni? Így éri meg igazán!
Klímakérdésben ezer és egy dolog van, amit fontos tudni. A megfelelő karbantartással és hatékony üzemeltetéssel nemcsak a jó hőérzetünk biztosított otthonunkban, de még a költségeinket is optimalizálhatjuk a használata során. Egyre többen használják fűtésre is az eszközt, azonban nem árt tudni milyen berendezést kell választani ahhoz, hogy valóban pénztárca barát legyen a berendezés alkalmazása.
- – Különbséget kell tenni fűtő-hűtő és fűtésre optimalizált klímaberendezés között. Mindegyiknek megvan a maga előnye, és csak abban az esetben működnek valóban hatékonyan, ha rendeltetés szerűen használják őket – mondta el Gulyás Csaba, barcsi klímaszerelő.
- – A fűtő-hűtő berendezéseket átmeneti időszakban érdemes használni. Amikor még nincs szükség valódi fűtésre otthonunkban, ezekkel az eszközökkel jól át lehet melegíteni a lakást, de a nagy hidegekben már nem elegendő. Ha valaki kiváltaná a gázzal való fűtést, vagy éppen a fatüzelésű berendezések használatát, akkor mindenképpen a fűtésre optimalizált berendezések beszereltetését javaslom. Az erre van kitalálva. Mi is azt használjuk, és rendkívül hatékony – tette hozzá a szakember.
Minden a szigetelésen múlik
Ahhoz azonban, hogy tényleg megérje klímával fűteni, minden körülményt meg kell teremteni működtetéséhez. – Ezek a berendezések a fűtést is csak abban az eseteben tudják megfelelően kiszolgálni, ha jól szigetelt az ingatlan. Anélkül nem fogja a kívánt hatásfokot elérni, így fontos, ha valaki ebben gondolkozik kizárólag abban az eseteben vágjon bele a dologba, ha a nyílászárók is megfelelőek hozzá. Négyzetmétertől függően pedig azt is el kell dönteni, mennyi berendezésre lesz szükség ahhoz, hogy valóban jó meleg legyen a lakásban. Kis négyzetméternél elegendő lehet egy, de nyilván az attól is függ, milyen a lakás elosztása – mondta el Gulyás Csaba.
A két berendezés között árban nincs kiugróan nagy különbség. – Mi itt Dél-Somogyban javarészt középkategóriás termékeket szerelünk be. Ezek remekül kiszolgálják az ügyfeleket, és tudják azt, amit tudniuk kell. Amikor adottak a körülmények szoktam javasolni a fűtésre optimalizált berendezések felszereltetését, hiszen árban a kettő termék között – és mondom, középkategóriás termékekről beszélek – gyártótól függően 50-60 000 forint a különbség. Azt gondolom rendkívül hatékonyak ezek az eszközök, és ma már, a jelenlegi energiaárak mellett megéri váltani, mi is így tettünk otthon, és érezzük a különbséget – tette hozzá a szakember.