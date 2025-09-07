Rezsicsökkentés távirányítóval: így spórolhatsz sokat, ha nem csak hűtésre használod a klímát

Az elmúlt nyarak igencsak a szaharai forróságot idézték olykor, így egyre több otthonba került Magyarországon is klímaberendezés. Nincs is jobb annál, mikor az ember a hűs lakásba hazaér a közel negyven fokos kinti hőmérsékletről. A legtöbb berendezés ma már fűteni is tud, és bizony, ezt sokan ki is használják. De vajon megéri-e klímával fűteni? Hatékony-e annyira, hogy akár a gázt be se kelljen gyújtani?

Fűtésre is jó, de megéri klímával fűteni?

Fotó: Mártonfai Dénes

A fűtő-hűtő klíma ma már nem luxus, sőt, kifejezetten hatékony megoldás otthonunk megfelelő hőmérsékletének beállításához. Az elmúlt években egyre többen alkalmazzák fűtésre is a berendezést, kérdés az, valóban megéri-e a fűtést helyettesíteni az eszközzel.

Klímával fűteni? Így éri meg igazán!

Klímakérdésben ezer és egy dolog van, amit fontos tudni. A megfelelő karbantartással és hatékony üzemeltetéssel nemcsak a jó hőérzetünk biztosított otthonunkban, de még a költségeinket is optimalizálhatjuk a használata során. Egyre többen használják fűtésre is az eszközt, azonban nem árt tudni milyen berendezést kell választani ahhoz, hogy valóban pénztárca barát legyen a berendezés alkalmazása.

– Különbséget kell tenni fűtő-hűtő és fűtésre optimalizált klímaberendezés között. Mindegyiknek megvan a maga előnye, és csak abban az esetben működnek valóban hatékonyan, ha rendeltetés szerűen használják őket – mondta el Gulyás Csaba , barcsi klímaszerelő.

, barcsi klímaszerelő. – A fűtő-hűtő berendezéseket átmeneti időszakban érdemes használni. Amikor még nincs szükség valódi fűtésre otthonunkban, ezekkel az eszközökkel jól át lehet melegíteni a lakást, de a nagy hidegekben már nem elegendő. Ha valaki kiváltaná a gázzal való fűtést, vagy éppen a fatüzelésű berendezések használatát, akkor mindenképpen a fűtésre optimalizált berendezések beszereltetését javaslom. Az erre van kitalálva. Mi is azt használjuk, és rendkívül hatékony – tette hozzá a szakember.

Különbséget kell tenni fűtő-hűtő és fűtésre optimalizált berendezések között

Fotó: Vemi Zoltan

Minden a szigetelésen múlik

Ahhoz azonban, hogy tényleg megérje klímával fűteni, minden körülményt meg kell teremteni működtetéséhez. – Ezek a berendezések a fűtést is csak abban az eseteben tudják megfelelően kiszolgálni, ha jól szigetelt az ingatlan. Anélkül nem fogja a kívánt hatásfokot elérni, így fontos, ha valaki ebben gondolkozik kizárólag abban az eseteben vágjon bele a dologba, ha a nyílászárók is megfelelőek hozzá. Négyzetmétertől függően pedig azt is el kell dönteni, mennyi berendezésre lesz szükség ahhoz, hogy valóban jó meleg legyen a lakásban. Kis négyzetméternél elegendő lehet egy, de nyilván az attól is függ, milyen a lakás elosztása – mondta el Gulyás Csaba.