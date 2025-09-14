Segítséget kérnek a lakóktól a kóbor macskák ivartalanításához Siófokon

Siófokon és környékén egyre nagyobb gondot okoznak a kóbor macskák. A Siófoki Állatvédő Alapítvány vezetője, Vörös Zsuzsanna szerint önmagában nem jelent megoldást, ha a lakók és az üdülőtulajdonosok nyáron etetik az állatokat, mert a problémát csak az ivartalanítás oldhatja meg. – A legnagyobb könnyelműség az, amikor valaki egész nyáron gondoz egy kismacskát, majd ősszel egyszerűen otthagyja. Közben a cica már teljesen hozzászokott az emberhez. Nagy területen élnek kolóniás cicák, ami hosszú távon nagyon nem jó – mondta Vörös Zsuzsanna.

A kóbor macskák ivartalanításához be kell fogni a cicákat Siófokon

Forrás: Pixabay

A kóbor macskákat még befogni sem könnyű, pedig az ivartalanítás megoldott lenne

Az alapítvány vezetője szerint a városi macskák 70–80 százaléka vadon született és nőtt fel. Ezek az állatok megfoghatatlanok, a génjeikben hordozzák a bizalmatlanságot, így nem válhatnak házi kedvenccé. – Az egyetlen megoldás az ivartalanítás, ehhez viszont a helyiek segítségére van szükségünk. Tavasszal Sóstón néhány lakóval együttműködve 40–50 cicát ivartalanítottunk, főleg nőstényeket.

Mi vállaltuk az állatorvosi költségeket, vittük-hoztuk az állatokat, és élvefogó csapdákat adtunk kölcsön. Nagy segítség lenne, ha a nyaralók, például nyugdíjasok is segítenének, mert az ősz végén született kiscicák szinte biztosan elpusztulnak

– hangsúlyozta a vezető.

Vissza lehet helyezni őket az életterükbe

A helyiek befogják a macskákat, az alapítvány elviszi őket állatorvoshoz, majd a műtét után visszahelyezik az élőhelyükre. A munkában több siófoki és zamárdi állatorvos és önkéntesek is részt vesznek: – Ezek a cicák teljesen vadak, csak csapdával foghatók be, és a beavatkozás után vissza kell engedni őket. Ez egy jól működő rendszer – tette hozzá Vörös Zsuzsanna.

Egyetlen felelős magoldás az ivartalanítás

Az alapítvány a Siófok Város Önkormányzatától elnyert 1,3 millió forintos támogatást teljes egészében ivartalanításra fordítja. – A télen is számos macskát begyűjtöttünk a Bajcsy-Zsilinszky utca, valamint a Fecskeház környékén. Siófokon, Balatonvilágoson és Zamárdiban is előfordult, hogy valaki jelezte, beköltözött hozzá egy vemhes macska. Mi azonnal elvittük az állatorvoshoz, finanszírozva a műtétet – sorolta a vezető, majd hozzátette: – Magyarországon nagyon nagy gondot jelentenek a kóbor macskák. Egyetlen felelős megoldás van: az ivartalanítás. Mi ebben igyekszünk segíteni, és senkit nem utasítunk el, aki hozzánk fordul.

