Ezekre a legális drogokra cserélték le a fiatalok az energiaitalokat - meg fogsz döbbenni a listán!

Miközben a fiatalok bizonyos energiaitalokat megvásárolhatnak, másokat nem, ugyanannak a cégnek a kávé formájú termékei - amelyekben jóval több koffein található - korlátozás nélkül elérhetők.

Rengeteg gyermek koffeinfüggő. Forrás: The Guardian

Koffeintabletta és nikotinos készítmények: legális és korhatár nélkül kaphatóak

Egyre népszerűbb a fiatalok körében a patikákban szabadon, korhatár nélkül beszerezhető koffeintabletta. Egyetlen szem gyakran több koffeint tartalmaz, mint egy átlagos energiaital. A diákok szerint a fárasztó iskolai terhelés miatt nyúlnak hozzá, hogy éberebbek maradjanak.

A szakértők viszont óvatosságra intenek. Péter Fruzsina, a PTE ETK dietetikus szakoktatója szerint:

- A termékek koffeintartalma veszélyes, ezen kívül stimuláns összetevőket tartalmaznak, például taurint, ginzenget és L-arginint. Ezek hatása gyermekeknél nem ismert.

Hasonló problémát vet fel a nikotinos rágógumi és tabletta is, amelyek eredetileg a leszokást támogatnák, de egyre inkább megjelennek a fiatalok körében, mint legális alternatíva. A nikotin erős függőséget okoz, serdülőknél pedig súlyosan károsíthatja az idegrendszeri fejlődést és növelheti a dohányzásra való hajlamot.

Bár a szabályok szerint a kereskedők nem adhatnak el energiaitalt 18 év alattiaknak, a gyakorlatban nehezen tudják ellenőrizni, hogy a fiatalok kinek adják tovább a megvásárolt terméket. Ezzel szemben a dohányboltokban szigorúbb a helyzet: oda fiatalkorú egyáltalán nem léphet be.

Az orvosok szerint ritka, hogy valaki közvetlenül energiaital vagy koffeintabletta miatt kerüljön intenzív osztályra, de a túlzott fogyasztás veszélyes lehet. A szívritmuszavar, a magas vérnyomás és az idegrendszeri problémák mind kockázatot jelentenek, és szívbeteg gyerekeknél akár végzetes következménnyel is járhatnak. Magyarországon már több olyan esetről is tudni, amikor fiatalok kómába estek túlzott energiaital-fogyasztás miatt - egyikük életét nem sikerült megmenteni.

Kovács Gergelyt, a kaposvári INDIT Alapítvány szakmai vezetőjét kerestük meg a koffeintabletták és nikotintabletták használatával kapcsolatban. Elmondta, hogy ezek a készítmények már azelőtt is elérhetők voltak, amikor még nem szigorították az energiaitalok forgalmazásának szabályait. Hangsúlyozta, hogy minden vény nélkül kapható terméken pontosan feltüntetik, milyen mellékhatásai lehetnek, és mennyi az a mennyiség, amelyet nem szabad túllépni.