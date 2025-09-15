szeptember 15., hétfő

A függés komoly dolog

Ezekre a legális drogokra cserélték le a fiatalok az energiaitalokat - meg fogsz döbbenni a listán!

Bár a jogszabályok tiltják, a 18 év alatti fiatalok továbbra is könnyedén hozzájutnak az energiaitalhoz - sokszor idősebb társaik segítségével. Ráadásul ma már nemcsak a jól ismert energiaitalok, hanem jóval erősebb koffeintartalmú italok és tabletták is elérhetők, amelyek gyorsan terjednek a diákok körében. Emellett népszerűek a patikákban vény és korhatár nélkül kapható nikotinos termékek is.

Lugosi Laura
Ezekre a legális drogokra cserélték le a fiatalok az energiaitalokat - meg fogsz döbbenni a listán!

Miközben a fiatalok bizonyos energiaitalokat megvásárolhatnak, másokat nem, ugyanannak a cégnek a kávé formájú termékei - amelyekben jóval több koffein található - korlátozás nélkül elérhetők. 

Rengeteg gyermek koffeinfüggő.
Koffeintabletta és nikotinos készítmények: legális és korhatár nélkül kaphatóak

Egyre népszerűbb a fiatalok körében a patikákban szabadon, korhatár nélkül beszerezhető koffeintabletta. Egyetlen szem gyakran több koffeint tartalmaz, mint egy átlagos energiaital. A diákok szerint a fárasztó iskolai terhelés miatt nyúlnak hozzá, hogy éberebbek maradjanak.

A szakértők viszont óvatosságra intenek. Péter Fruzsina, a PTE ETK dietetikus szakoktatója szerint:
- A termékek koffeintartalma veszélyes, ezen kívül stimuláns összetevőket tartalmaznak, például taurint, ginzenget és L-arginint. Ezek hatása gyermekeknél nem ismert.

Hasonló problémát vet fel a nikotinos rágógumi és tabletta is, amelyek eredetileg a leszokást támogatnák, de egyre inkább megjelennek a fiatalok körében, mint legális alternatíva. A nikotin erős függőséget okoz, serdülőknél pedig súlyosan károsíthatja az idegrendszeri fejlődést és növelheti a dohányzásra való hajlamot.

Bár a szabályok szerint a kereskedők nem adhatnak el energiaitalt 18 év alattiaknak, a gyakorlatban nehezen tudják ellenőrizni, hogy a fiatalok kinek adják tovább a megvásárolt terméket. Ezzel szemben a dohányboltokban szigorúbb a helyzet: oda fiatalkorú egyáltalán nem léphet be.

Az orvosok szerint ritka, hogy valaki közvetlenül energiaital vagy koffeintabletta miatt kerüljön intenzív osztályra, de a túlzott fogyasztás veszélyes lehet. A szívritmuszavar, a magas vérnyomás és az idegrendszeri problémák mind kockázatot jelentenek, és szívbeteg gyerekeknél akár végzetes következménnyel is járhatnak. Magyarországon már több olyan esetről is tudni, amikor fiatalok kómába estek túlzott energiaital-fogyasztás miatt - egyikük életét nem sikerült megmenteni.

„Nem érdemes tablettákban gondolkodni” – szakembereket kérdeztünk a koffein- és nikotintablettákról

Kovács Gergelyt, a kaposvári INDIT Alapítvány szakmai vezetőjét kerestük meg a koffeintabletták és nikotintabletták használatával kapcsolatban. Elmondta, hogy ezek a készítmények már azelőtt is elérhetők voltak, amikor még nem szigorították az energiaitalok forgalmazásának szabályait. Hangsúlyozta, hogy minden vény nélkül kapható terméken pontosan feltüntetik, milyen mellékhatásai lehetnek, és mennyi az a mennyiség, amelyet nem szabad túllépni.

Tapasztalataik szerint az energiaital fogyasztásának tiltása negatívan hatott a fiatalokra, mivel sokuk életének része volt, és most más alternatívát keresnek. A koffeintablettáknál és a nikotinos készítményeknél is meghatározott a maximális mennyiség. A koffeintabletta általában 100 milligrammos kiszerelésben kapható, és számos mellékhatást okozhat. Ilyen például a szapora szívverés, a szívműködési zavarok, a korai szívösszehúzódások, a bél- és gyomornyálkahártya irritációja, a hányinger, a hasmenés, a központi idegrendszeri tünetek, mint a remegés vagy az alvászavar. Túladagolás esetén ezek a tünetek súlyosbodhatnak.

Kovács Gergely kiemelte, hogy nem érdemes ilyen készítményekhez nyúlni, sokkal inkább ajánlott szakemberhez fordulni. Példaként hozta fel a vény nélkül kapható ibuprofen- és paracetamol-származékokat is, amelyeket sokan a náthás időszakokban gondolkodás nélkül elkezdenek szedni és inni. Ezeknél is fennáll a túladagolás veszélye, és előfordul, hogy pörgetőként használják őket, ami szintén kockázatos.

Egy csésze kávéval még mindig jobb bevinni a koffeinadagunkat.
Hangsúlyozta, hogy nem a tabletták jelentik a megoldást, hanem az, ha valaki szakemberhez fordul, és beszél a problémájáról. Előfordulhat, hogy energiaital-fogyasztás abbahagyása után megvonási tünetek jelentkeznek, ilyenkor is indokolt szakorvosi konzultáció. Figyelembe kell venni továbbá, hogy a koffeintabletta sok gyógyszerrel nem kompatibilis. Ilyenek például az ADHD kezelésére használt készítmények vagy az asztmagyógyszerek, amelyekkel együtt szedve a mellékhatások fokozódhatnak. Pajzsmirigy-rendellenesség esetén is veszélyes lehet.

Kovács Gergely hozzátette, hogy sokkal biztonságosabb, ha valaki megiszik egy kávét, attól ugyanis nem lesz komoly baja, szemben a tabletták kockázatos használatával.

Az Új Esély Központ kaposvári szakmai koordinátora, Péter Gabriella elmondta, hogy a koffeintabletta hosszú távú szedése függőséghez vezethet. Hasonló véleménye van a nikotinos rágóról is, mivel tartós használata esetén a szervezet egy idő után immunissá válik, és az érintett emeli az adagot. Mivel ezek a készítmények nikotint tartalmaznak, hozzájárulhatnak más káros szokások kialakulásához is, például a cigarettázáshoz.

Péter Gabriella hozzátette, hogy szociális szakemberként találkozott már túladagolásos esettel. Úgy véli, jó döntés lenne, ha ezekre a termékekre is bevezetnének életkori korlátozást.


 

 

