Szagnyomok

Komoly szimat: Roxi a kutyalány kiszagolta az illegális cigarettát

Gyorséttermi ételhordó dobozoknak álcázták a rakományt, de Roxi, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának szolgálati kutyája leleplezte a trükköt: a kartonokban közel 1 600 doboz illegális cigaretta sorakozott.

Harsányi Miklós
– A pénzügyőrök a hetényi pihenőhelyen ellenőrizték azt a lengyel furgont, amely a fuvarokmányok szerint 70 karton ételes dobozt szállított Görögország és Lengyelország között – tájékoztatott pénteken a NAV.  

 

Az ellenőrzésből Roxi, a cigaretta- és pénzkereső szolgálati kutya sem maradhatott ki. Kis termete ellenére igencsak határozott fellépésű kutyalány, szinte rögtön jelzést adott a dobozoknál. A furgonból  1 560 doboz bolgár zárjegyes cigaretta került elő, értéke meghaladja a 4 millió forintot.

A sofőr azzal védekezett, hogy a furgont már megpakolva vette át. Jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás, az elkövető akár 6 millió forint bírságra is számíthat. 

 

