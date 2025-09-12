Komoly szimat: Roxi a kutyalány kiszagolta az illegális cigarettát

– A pénzügyőrök a hetényi pihenőhelyen ellenőrizték azt a lengyel furgont, amely a fuvarokmányok szerint 70 karton ételes dobozt szállított Görögország és Lengyelország között – tájékoztatott pénteken a NAV.

Az ellenőrzésből Roxi, a cigaretta- és pénzkereső szolgálati kutya sem maradhatott ki. Kis termete ellenére igencsak határozott fellépésű kutyalány, szinte rögtön jelzést adott a dobozoknál. A furgonból 1 560 doboz bolgár zárjegyes cigaretta került elő, értéke meghaladja a 4 millió forintot.

A sofőr azzal védekezett, hogy a furgont már megpakolva vette át. Jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás, az elkövető akár 6 millió forint bírságra is számíthat.