Szerencsekoncert

3 órája

Szikora Robi fáradhatatlan, Zámbó Jimmyvel duettezik, ha a mesterséges intelligencia is úgy akarja

Címkék#Szerencsekoncertek#Bon-B#Vigasságok tér#szolnoki Péter#R-GO

Ingyenes koncertsorozattal ünnepli a hatos lottó megújulását a Szerencsejáték Zrt. A Szerencsekoncertek keretében szeptember közepéig több mint 80 településre jut el a társaság, köztük Kaposvárra is, ahol szombat este igazi fesztiválhangulat és Szikora Róbert várta az érdeklődőket.

Lugosi Laura
Szikora Robi fáradhatatlan, Zámbó Jimmyvel duettezik, ha a mesterséges intelligencia is úgy akarja

A Vigasságok terén felállított modern színpad előtt már a kora esti órákban gyülekeztek a rajongók, fél nyolcra pedig teltház lett – sokan a főutcán sorban állva várták, hogy bejuthassanak. A hangulatot elsőként a Bon-Bon együttes alapozta meg. Klasszikus slágereiket szinte kívülről fújta a közönség, amely lelkesen énekelt együtt a zenekarral. A jó hangulatot az R-Go fokozta tovább, koncertjük látványos fáklyás jelenettel indult, majd sorra csendültek fel legismertebb dalaik, amelyeket a kaposvári közönség szintén hatalmas ovációval kísért.

Az R-GO koncertje fenomenális volt
Az R-GO koncertje fenomenális volt Fotó: Lang Róbert

Teltházas bulival indult Kaposváron a Szerencsekoncertek sorozata

A Szerencsekoncertek célja, hogy a hatos lottó megújulását ünnepelje a közönséggel. Az eddigi heti egy sorsolás helyett szeptember 4-től már kétszer, csütörtökön és vasárnap is húzzák a számokat. A rendezvénysorozat így az ország minden szegletébe elviszi a zenét és a közösségi élményt: a következő hetekben Győrtől Békésig, Zalától Borsodig több mint 80 helyszínen találkozhatnak vele a látogatók.

Sorbanállás a koncertek előtt
Sorbanállás a koncertek előtt Fotó: Lang Róbert

R-GO: szekéren vitték a hangszereket Kaposvárra – új duettalbum készül

Szikora Róbert, az R-GO frontembere a kaposvári koncert előtt elárulta: számára minden nyár munkával telik, így kevés idő jutott az idén a pihenésre. – Kaposvár egy nagyon jó hely, szép város, és mindig nagy öröm ide visszatérni, mert remek rajongótáborunk van itt – mondta a zenész.

A frontember egy különösen emlékezetes történetet is felidézett a városhoz kötődően. – Nagyon jó emlékek fűznek Kaposvárhoz. Annak idején Környei Attilával, akivel az R-GO-t alapítottuk, Balatonlellén játszottunk, majd Kaposváron az Ifjúsági Parkban kaptunk lehetőséget fellépni. Akkoriban nem volt mikrobuszunk, és nem is tudtunk szerezni, így végül szekérrel, két lóval vittük el a felszerelést. Hátul a hangfalak, a dob és minden egyéb hangszer – felejthetetlen kaland volt – mesélte mosolyogva.

A múltidézés mellett a jövőről is beszélt. – Új dalok is tervben vannak. Novemberben jelenik meg a duettlemezünk, amelynek címe Verhetetlen 11 lesz. A lemezen rengeteg barátunk és kollégánk közreműködik: Fenyő Miklós, Charlie, Demjén Ferenc, Dobrády Ákos, Rúzsa Magdi és Geszti Péter is hallható lesz rajta – árulta el.

Szikora hozzátette: különleges érdekesség, hogy a lemezen két számot Zámbó Jimmyvel adnak elő a mesterséges intelligencia segítségével, de helyet kap rajta egy duett is, amelyet az édesapjával készített. – Ez az album nagyon közel áll hozzám, mert a múlt és a jelen találkozik benne, és sok szívemhez közel álló emberrel énekelek együtt – fogalmazott.

A Bon-Bon koncertjén teltház volt
A Bon-Bon koncertjén teltház volt Fotó: Lang Róbert

Bon-Bon: harminc éve folyamatosan színpadon

Szolnoki Péter, a Bon-Bon frontembere fellépésük előtt elárulta, hogy nagyon sokszor járt már Kaposváron – magánemberként és a zenekarral egyaránt. Török Tamás hozzátette: májusban ünnepelték a zenekar fennállásának harmincadik évfordulóját, amelynek méltó megkoronázása lesz a 2026. május 16-án a Papp László Sportarénában megrendezendő nagykoncert. Ennek a jövő évi arénashow-nak egy kisebb részletét a kaposvári közönség már most hallhatta. A jubileumi fellépésen sztárvendégekkel – többek között Auth Csillával, Charlie-val és Ganxsta Zolee-val – lépnek majd színpadra.

R-Go és Bonbon koncert Kaposváron

Fotók: Lang Róbert

 

A nyár a zenekar számára munkával telt: folyamatos turnézás, immár harmincadik éve. Mint hangsúlyozták, sok más együttestől eltérően ők sosem váltak szét, így három évtizede töretlenül zenélnek.

Arra kértük őket, hogy idézzék fel a kilencvenes éveket. Pályafutásuk elején feldolgozásként született meg a Petróleumlámpa, majd sorra jöttek a saját slágerek: Három elefánt, Szabad a gazdag, Hétvégi királylány, Köszönöm, hogy vagy nekem, Pia Olimpia, Válassz engem, Érezd magad jól. Az igazi áttörést azonban az 1999-ben megjelent Szexepilem hozta meg, amelyet 2002-ben a hatalmas sikerű Valami Amerika követett.

Az elmúlt harminc évben több mint kétszáz dalt írtak, tizenhat albumot adtak ki, és hamarosan újabb nagy dobásra készülnek: felújítják a hét éve indult Bon-Bon musicalt, amelynek egyik főszerepét Szolnoki Péter játssza. Az új változat friss stábbal és táncosokkal, nagyszabású formában kel életre, így már sportcsarnokokban és arénákban is színpadra vihetik.

  • A kaposvári állomás bebizonyította: a zene és az ingyenes, közösségi programok hatalmas tömegeket képesek megmozgatni. A közönség élvezte a koncert minden percét, az est végére a főutca igazi fesztiválhangulatban búcsúztatta a szombatot.

 

