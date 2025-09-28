Szikora Robi fáradhatatlan, Zámbó Jimmyvel duettezik, ha a mesterséges intelligencia is úgy akarja

A Vigasságok terén felállított modern színpad előtt már a kora esti órákban gyülekeztek a rajongók, fél nyolcra pedig teltház lett – sokan a főutcán sorban állva várták, hogy bejuthassanak. A hangulatot elsőként a Bon-Bon együttes alapozta meg. Klasszikus slágereiket szinte kívülről fújta a közönség, amely lelkesen énekelt együtt a zenekarral. A jó hangulatot az R-Go fokozta tovább, koncertjük látványos fáklyás jelenettel indult, majd sorra csendültek fel legismertebb dalaik, amelyeket a kaposvári közönség szintén hatalmas ovációval kísért.

Az R-GO koncertje fenomenális volt Fotó: Lang Róbert

Teltházas bulival indult Kaposváron a Szerencsekoncertek sorozata

A Szerencsekoncertek célja, hogy a hatos lottó megújulását ünnepelje a közönséggel. Az eddigi heti egy sorsolás helyett szeptember 4-től már kétszer, csütörtökön és vasárnap is húzzák a számokat. A rendezvénysorozat így az ország minden szegletébe elviszi a zenét és a közösségi élményt: a következő hetekben Győrtől Békésig, Zalától Borsodig több mint 80 helyszínen találkozhatnak vele a látogatók.

Sorbanállás a koncertek előtt Fotó: Lang Róbert

R-GO: szekéren vitték a hangszereket Kaposvárra – új duettalbum készül

Szikora Róbert, az R-GO frontembere a kaposvári koncert előtt elárulta: számára minden nyár munkával telik, így kevés idő jutott az idén a pihenésre. – Kaposvár egy nagyon jó hely, szép város, és mindig nagy öröm ide visszatérni, mert remek rajongótáborunk van itt – mondta a zenész.

A frontember egy különösen emlékezetes történetet is felidézett a városhoz kötődően. – Nagyon jó emlékek fűznek Kaposvárhoz. Annak idején Környei Attilával, akivel az R-GO-t alapítottuk, Balatonlellén játszottunk, majd Kaposváron az Ifjúsági Parkban kaptunk lehetőséget fellépni. Akkoriban nem volt mikrobuszunk, és nem is tudtunk szerezni, így végül szekérrel, két lóval vittük el a felszerelést. Hátul a hangfalak, a dob és minden egyéb hangszer – felejthetetlen kaland volt – mesélte mosolyogva.

A múltidézés mellett a jövőről is beszélt. – Új dalok is tervben vannak. Novemberben jelenik meg a duettlemezünk, amelynek címe Verhetetlen 11 lesz. A lemezen rengeteg barátunk és kollégánk közreműködik: Fenyő Miklós, Charlie, Demjén Ferenc, Dobrády Ákos, Rúzsa Magdi és Geszti Péter is hallható lesz rajta – árulta el.