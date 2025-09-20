1 órája
Ha valaki mindenhez is ért, az eleve gyanús - 800 ezerbe fájt a kontármunka
Egy friss felmérés szerint átlagosan 842 137 forintra nőtt az építőipari kontármunkákból származó lakossági kár mértéke, ami 3,4 százalékkal magasabb az előző évhez képest. Bár csökkent a kontárkárosultak aránya, a bizalom nem mozdul.
Megdöbbentően sok a negatív tapasztalat, amelyek szájról szájra terjednek, és erősítik az szakemberekkel szembeni előítéletet, derül ki a Mapei Kft. Építőipari Bizalmi Index 2025 kutatásából: a kontárkárosultak könnyen súlyos összeget bukhatnak.
Kontármunkák, kárösszeg, kontárinfláció - építőipari bizalom
A lakosság építőipari szakemberekkel szembeni bizalma tavaly óta nem változott, idén is átlagosan 3,6 csillagon áll. A kontármunkák aránya csökkent: a felnőtt lakosság 14,5 százaléka szenvedett el kontárkárt az elmúlt egy évben, ami jelentős, 9 százalékpontos csökkenés az előző évhez képest. Ugyanakkor a kontármunkák átlagos kárösszege 27 346 forinttal nőtt, elérve a 842 137 forintot, ami 3,4 százalékos „kontárinflációnak” felel meg.
Egyre több megrendelő ellenőrzi a szakembereket
– Első pillantásra biztató, hogy csökkent a kontárkárosultak aránya, de a háttérben nem kizárólag pozitív folyamatok állnak. A visszaesésben szerepet játszhat a csökkenő megrendelésszám és a gazdasági visszafogottság is: a kevesebb felújítás kevesebb hibalehetőséget jelent. Emellett az építőanyagárak és a munkadíjak emelkedése is érdemben befolyásolhatta a mutatókat – mondta Markovich Béla, a Mapei Kft. ügyvezetője. Hozzátette: a kedvező tendencia mögött azonban megfigyelhető a lakosság tudatosságának növekedése is. Egyre több megrendelő kér referenciát, ellenőrzi a szakembereket, és választ átgondoltabban kivitelezőt.
Továbbra is jelentős regionális különbségek figyelhetők meg a kontármunkákból származó károk mértékében. A legmagasabb átlagos kontárkárt Nyugat-Dunántúlon és Dél-Dunántúlon mérték: előbbinél 828 182 forint, utóbbinál 839 200 forint volt az átlagos kárösszeg. A legalacsonyabb értéket Észak-Alföldön regisztrálták – 379 461 forinttal –, ami közel 200 ezer forintos javulást jelent az előző évhez képest.
Szétvert konyha, gagyin felújított fürdő: a kontárkárosultak durván ráfizetnek mások trehányságára
– Nagy gond, hogy egyesek szakértelem és szakképesítés nélkül dolgoznak – válaszolta kérdésünkre pénteken Jezerniczky Zoltán, a kaposvári Mé-Je Építőipari Kft. ügyvezetője. – Ezek az emberek kőműves, ács és festő munkát is elvállalnak, de ha arra van igény, akkor klímaszereléssel próbálkoznak. S mivel a megrendelő nem szakember, ezért gyakori az átverés. Eleve problémás, hogy a kontárok nem adnak konkrét árajánlatot, s olyan is előfordult, hogy miután a tulaj átadta az előleget, egyszerűen eltűntek a pénzzel.
Gyatrán elkészített zuhanykabin, ahol alul kifolyik a víz, konyhafalról potyogó csempék, igénytelen hőszigetelés, párásodó, penészedő lakások: az ügyvezető szerint ilyen és hasonló gondokat okoznak a kontárok, akik az idős, kiszolgáltatott helyzetben lévő embereket sem kímélik.
Tanácsos előre árajánlatot kérni
- – Szerintem már kisebb megrendelés esetén is tanácsos árajánlatot kérni – hívta fel a figyelmet Jezerniczky Zoltán. – S a megrendelő mindenképp nézze meg, hogy a vállalkozó rendelkezik-e regisztrált kamarai tagsággal.
- A barcsi Schenker Tibor családi házában két éve alakították át a konyhát, amit egy ismerős szakember vállalt el. Új járólapot raktak le, s a festésen kívül villany- és vízszerelés is bőven adott feladatot. – Elégedett voltam a munkájával, ha most építkeznék, előtte alaposan körbe néznék – tette hozzá.
- A mernyei Vékony Zoltán családjában 2023-ban zajlott egy nagyobb házfelújítás. Pénteken azt mondta: valamennyi szakembert ismerték, ez egyfajta garanciát jelentett.
- Semperger János, az Ipartestületek Országos Szövetsége (Iposz) kaposvári elnöke kifejtette: mindenhol, így Somogyban is próbálkoznak a kontárok. Az építőiparban nincs elég szakember, ugyanakkor mindig akadnak olyanok, akik bár nem értenek a szakmához, mégis kihasználják a kínálkozó alkalmat. – Vannak, akik szórólapokat dobálnak a postaládákba, mivel nincs elég feladatuk, s ezzel a módszerrel igyekeznek munkához jutni – hangsúlyozta a kaposvári elnök. – Ők a lomeltakarítástól a csatorna tisztításon át a betonozásig rengeteg feladatot elvállalnak. Ez azért elgondolkodtató. Szerintem kockázatos lehet, ha valaki beesik az utcáról, nincs semmiféle referenciája, de mégis szinte bármilyen munkára alkalmasnak érzi magát.
- Adódik a kérdés: hogyan előzhető meg a baj? Semperger János szerint tanácsos a baráti, ismeretségi körben tájékozódni és kellő tudással, tapasztalattal rendelkező iparost felkérni a lakásfelújításra, ház korszerűsítésre. Ha az illető nem ér rá, akkor is megéri 1-2 hónapot várni, mintsem elhamarkodottan dönteni, s egy szakmailag alkalmatlan emberre bízni a munkát.