Ha valaki mindenhez is ért, az eleve gyanús - 800 ezerbe fájt a kontármunka

Megdöbbentően sok a negatív tapasztalat, amelyek szájról szájra terjednek, és erősítik az szakemberekkel szembeni előítéletet, derül ki a Mapei Kft. Építőipari Bizalmi Index 2025 kutatásából: a kontárkárosultak könnyen súlyos összeget bukhatnak.

Feldúlt otthonok, szétvert lakások: a kontárkárosultak tetemes összeget bukhatnak

Kontármunkák, kárösszeg, kontárinfláció - építőipari bizalom

A lakosság építőipari szakemberekkel szembeni bizalma tavaly óta nem változott, idén is átlagosan 3,6 csillagon áll. A kontármunkák aránya csökkent: a felnőtt lakosság 14,5 százaléka szenvedett el kontárkárt az elmúlt egy évben, ami jelentős, 9 százalékpontos csökkenés az előző évhez képest. Ugyanakkor a kontármunkák átlagos kárösszege 27 346 forinttal nőtt, elérve a 842 137 forintot, ami 3,4 százalékos „kontárinflációnak” felel meg.

Egyre több megrendelő ellenőrzi a szakembereket

– Első pillantásra biztató, hogy csökkent a kontárkárosultak aránya, de a háttérben nem kizárólag pozitív folyamatok állnak. A visszaesésben szerepet játszhat a csökkenő megrendelésszám és a gazdasági visszafogottság is: a kevesebb felújítás kevesebb hibalehetőséget jelent. Emellett az építőanyagárak és a munkadíjak emelkedése is érdemben befolyásolhatta a mutatókat – mondta Markovich Béla, a Mapei Kft. ügyvezetője. Hozzátette: a kedvező tendencia mögött azonban megfigyelhető a lakosság tudatosságának növekedése is. Egyre több megrendelő kér referenciát, ellenőrzi a szakembereket, és választ átgondoltabban kivitelezőt.

Továbbra is jelentős regionális különbségek figyelhetők meg a kontármunkákból származó károk mértékében. A legmagasabb átlagos kontárkárt Nyugat-Dunántúlon és Dél-Dunántúlon mérték: előbbinél 828 182 forint, utóbbinál 839 200 forint volt az átlagos kárösszeg. A legalacsonyabb értéket Észak-Alföldön regisztrálták – 379 461 forinttal –, ami közel 200 ezer forintos javulást jelent az előző évhez képest.

Szétvert konyha, gagyin felújított fürdő: a kontárkárosultak durván ráfizetnek mások trehányságára

– Nagy gond, hogy egyesek szakértelem és szakképesítés nélkül dolgoznak – válaszolta kérdésünkre pénteken Jezerniczky Zoltán, a kaposvári Mé-Je Építőipari Kft. ügyvezetője. – Ezek az emberek kőműves, ács és festő munkát is elvállalnak, de ha arra van igény, akkor klímaszereléssel próbálkoznak. S mivel a megrendelő nem szakember, ezért gyakori az átverés. Eleve problémás, hogy a kontárok nem adnak konkrét árajánlatot, s olyan is előfordult, hogy miután a tulaj átadta az előleget, egyszerűen eltűntek a pénzzel.