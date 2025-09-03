1 órája
A párod mindig megmondja, mit, hogyan csinálj? Ne hagyd, mert rossz vége lesz!
Az ember egyik legalapvetőbb belső törekvése, hogy biztonságban érezze magát. Ehhez pedig gyakran arra van szükségünk, hogy úgy érezzük, mi irányítjuk a környezetünket, a döntéseinket, az életünket. Ez egy teljesen természetes jelenség. A kontroll segít csökkenteni a belső bizonytalanságokat, mivel kiszámíthatóbbá, tervezhetőbbé teszi a világot körülöttünk.
Fotó: Elnur
Ez akkor válik problémássá, ha valaki túlzott mértékben próbálja irányítani és szabályozni a környezetét, nem azért, mert ez praktikus, hanem mert másként szorongással reagál. Ilyenkor a természetes, egészséges kontrolligény elveszíti a rugalmasságát, mivel eltűnik a spontaneitás, a váratlan helyzetek bénító hatással vannak az érintettre, és az irányítási vágy fokozatosan mások rovására is megjelenik. A kórosság egyik árulkodó jele, hogy az illető semmilyen döntést nem tud vagy nem akar kiengedni a kezéből, minden részletre kiterjedő figyelemmel próbálja „tökéletesre” formálni a dolgokat, ez pedig gyakran perfekcionizmusba csap át. A háttérben azonban sokszor egy mélyebb félelem húzódik meg, a bizonytalanságtól, a hibázástól, vagy attól, hogy valami nem az elképzelések szerint alakul.
Mi állhat ennek a hátterében?
A kóros kontrolligény hátterében többféle tényező is állhat, és gyakran ezek kombinációjából alakul ki. Sokszor gyerekkori hiányokra, traumákra és a szorongás kezelésére vezethető vissza.
Érdekes módon a túlzott irányítási vágy mögött több egymástól teljesen eltérő gyermekkori környezet is meghúzódhat. Ha a szülők túlzottan kontrollálók, akkor a gyerek nem tanulhatja meg önállóan kezelni a helyzeteket. Ha a gyermekkorban a mindennapok kiszámíthatatlanok voltak – például az alkoholizáló szülők, a gyakori költözések vagy az állandó konfliktusok miatt. A harmadik gyakori gyerekkori környezetben a túlzott elvárások a jellemzőek. Ha mindig „tökéletesen” kellett teljesíteni, akkor könnyen belső kényszerré válhat a hibátlanság iránti belső igény – mondta el Mátraházi Tibor pszichológus.
Felnőttkori trauma hatására is kialakulhat ez a késztetés. Egy váratlan élmény (pl. baleset, betegség, közeli hozzátartozó halála, párkapcsolati trauma) után az ember megtanulhatja, „ha nem fogom kézben a dolgokat, bármi megtörténhet”. Ez gyakran vezet túlzott éberséghez, bizalmatlansághoz, és görcsös kontrollhoz. A felszín alatt nem pusztán uralkodási szándék rejlik, hanem egy mélyen gyökerező igény a biztonság megteremtésére – tette hozzá.
Milyen hatással lehet az egyén hétköznapi, valamint a párkapcsolati életére a kontroll?
A mindennapokban ez az állandó kontrollkényszer folyamatos stresszhez és belső feszültséghez vezet, hiszen a valóságban lehetetlen mindent irányítani. Mindig lesz egy váratlan helyzet, egy kiszámíthatatlan tényező, ami aggodalmat kelt. Emellett az is jellemző, hogy az érintett hajlamos mindent a saját vállára venni, ami hosszú távon kimerültséghez, túlterheltséghez és akár teljes kiégéshez is vezethet.
A párkapcsolatokban az egyenlőtlen dinamika a legfeltűnőbb, mert a kontrolláló fél gyakran „irányító szülő” szerepbe kerül, a másik pedig „gyerek” szerepbe szorul. Ez hosszú távon feszültséget szül. A másik fél szabadságának korlátozása miatt, amikor mindig megmondják neki, mit és hogyan kell csinálnia, frusztrációt, lázadást vagy visszahúzódást okozhat, megszaporodnak a konfliktusok „Soha nem lehet semmit úgy csinálni, ahogy én akarom!”. Sérül az intimitás, hiszen a túlzott ellenőrző szerep mellett nehezebben marad tér a szeretetteljes, egyenrangú közelségre, és megjelenik a bizalomhiány, mert a másik úgy érezheti, nem bíznak benne eléggé, hogy önállóan döntsön – egészítette ki a szakember.
- Ennek a problémának a kezelése nem egyszerű feladat, mert a változás első lépése mindig belül kezdődik. Az érintettnek először is fel kell ismernie, hogy a viselkedése problémát jelent, ez sokszor már önmagában is nehéz. Ezután vágyat kell éreznie a változásra, és végül hajlandónak kell lennie tenni is érte. A sikeres terápia kulcsa éppen ebben a hármas feltételben rejlik: felismerés, elhatározás, és mozgósítható belső erőforrások.
- A gyógyulás akkor kezdődhet el, amikor valaki ráébred arra, hogy a túlzott kontroll valójában nem erőt, hanem szorongást és bizonytalanságot takar. A terápia célja ezért nem a teljes elengedés, hanem az, hogy az egyén megtanuljon jobban alkalmazkodni a kiszámíthatatlansághoz, és képes legyen belső biztonságot teremteni külső garanciák helyett. Ez a folyamat időt és munkát igényel, de hosszú távon jelentős megkönnyebbülést és kiegyensúlyozottabb életet hozhat.