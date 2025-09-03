A párod mindig megmondja, mit, hogyan csinálj? Ne hagyd, mert rossz vége lesz!

Ez akkor válik problémássá, ha valaki túlzott mértékben próbálja irányítani és szabályozni a környezetét, nem azért, mert ez praktikus, hanem mert másként szorongással reagál. Ilyenkor a természetes, egészséges kontrolligény elveszíti a rugalmasságát, mivel eltűnik a spontaneitás, a váratlan helyzetek bénító hatással vannak az érintettre, és az irányítási vágy fokozatosan mások rovására is megjelenik. A kórosság egyik árulkodó jele, hogy az illető semmilyen döntést nem tud vagy nem akar kiengedni a kezéből, minden részletre kiterjedő figyelemmel próbálja „tökéletesre” formálni a dolgokat, ez pedig gyakran perfekcionizmusba csap át. A háttérben azonban sokszor egy mélyebb félelem húzódik meg, a bizonytalanságtól, a hibázástól, vagy attól, hogy valami nem az elképzelések szerint alakul.

Amikor a kontroll árt: munkahely, párkapcsolat, magánélet

Mi állhat ennek a hátterében?

A kóros kontrolligény hátterében többféle tényező is állhat, és gyakran ezek kombinációjából alakul ki. Sokszor gyerekkori hiányokra, traumákra és a szorongás kezelésére vezethető vissza.

Érdekes módon a túlzott irányítási vágy mögött több egymástól teljesen eltérő gyermekkori környezet is meghúzódhat. Ha a szülők túlzottan kontrollálók, akkor a gyerek nem tanulhatja meg önállóan kezelni a helyzeteket. Ha a gyermekkorban a mindennapok kiszámíthatatlanok voltak – például az alkoholizáló szülők, a gyakori költözések vagy az állandó konfliktusok miatt. A harmadik gyakori gyerekkori környezetben a túlzott elvárások a jellemzőek. Ha mindig „tökéletesen” kellett teljesíteni, akkor könnyen belső kényszerré válhat a hibátlanság iránti belső igény – mondta el Mátraházi Tibor pszichológus.

Felnőttkori trauma hatására is kialakulhat ez a késztetés. Egy váratlan élmény (pl. baleset, betegség, közeli hozzátartozó halála, párkapcsolati trauma) után az ember megtanulhatja, „ha nem fogom kézben a dolgokat, bármi megtörténhet”. Ez gyakran vezet túlzott éberséghez, bizalmatlansághoz, és görcsös kontrollhoz. A felszín alatt nem pusztán uralkodási szándék rejlik, hanem egy mélyen gyökerező igény a biztonság megteremtésére – tette hozzá.