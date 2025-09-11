Betört fej, elvesztett vese: súlyos sérüléseket szenvedtek e-rollerrel a gyermekek

A Bethesda Gyermekkórházban idén március és szeptember között 202 gyermeket kellett ellátni elektromos rollerrel összefüggő baleset miatt, volt, hogy a koponyazúzódás, illetve lépsérüléssel vitték kórházba a diákot.

Balesetet szenvedtek a rolleresek: a koponyazúzódás mellett lépsérüléssel is kórházba vittek fiatalokat

Sérülések, júliusi rekord, sürgősségi ellátás - fokozottan veszélyes terep

Egy-egy ügyeletben 5-6 gyermek is érkezett elektromos rollerezés közben elszenvedett komoly sérülésekkel. A legtöbb sérülés júliusban történt, amikor 51 gyermek szorult sürgősségi ellátásra. Az aszfalt keményebb az emberi test valamennyi szöveténél (különösen a gyerekekénél), ezért is fokozottan veszélyes terep. Nemcsak világszerte, hazánkban is rohamosan nő az elektromos roller használata és azzal együtt az abból adódó balesetek száma.

Koponyazúzódás, elvesztett vese, agyrázkódás: sok gyerek szenved balesetet e-rollerrel

Az e-roller használatból származó sérülések skálája széles: a kisebb bőr- és lágyrészsérülésektől a tompa légúti, mellkasi és hasi sérülésekig terjed, és ezzel együtt nő a súlyos, műtétet igénylő gyermekkori balesetek száma is hazánkban. A fiatalok jóval nagyobb arányban szenvednek zúzódást, csonttörést mint a felnőttek, gyakori az arc- és fejsérülés, mely a sisakhasználat hiányát jelzi – de előfordult már olyan kiskorú beteg is, aki az egyik veséjét vesztette el.

11 gyermek állapota súlyos vagy életveszélyes volt

A számok egyértelműen mutatják, hogy a nyári szünidőben megugrik a rollerbalesetek száma. Aggasztó, hogy minden ötödik eset fejsérülés, és 11 gyermek állapota súlyos vagy életveszélyes volt.

A sérülések legnagyobb része a felső végtagokat (32 százalék) érinti: gyakoriak az alkar- és orsócsonttörések, könyökzúzódások, vállsérülések. Minden ötödik esetben fejsérülés történt, például agyrázkódás vagy koponyazúzódás.

Vagány tinik: útról a járdára száguldanak

Endrédi János kaposvári forgalomtechnikai szakmérnök, a Kaposvári Rendőr-kapitányság Városi Baleset-megelőzési Bizottság tagja szerdán kérdésünkre arról beszélt: veszélyes az e-roller, hiszen egy 12-13- éves gyerek is könnyedén csaknem 30-40 kilométeres tempóval hajthat. Mindezt tetézi, hogy sokan a gyakran javasolt alap védőfelszerelést sem hajlandóak felvenni, noha egy esésnél igen hasznos lehet a könyök és lábvédő, nem beszélve a bukósisakról. Az is problémát jelent, hogy a rolleresek egy része nem nagyon figyel az útra, a többi közlekedőre.

– Gyakran előfordul, hogy az e-rolleresek az útról járdára száguldanak vagy épp fordítva és nem néznek normálisan körül – tette hozzá a szakember. – Ráadásul ha a kis kerekű rollerrel gödörbe hajtanak, máris megvan a baj.

A rolleresek könnyen konfliktusba kerülhetnek a gyalogosokkal is