Betört fej, elvesztett vese: súlyos sérüléseket szenvedtek e-rollerrel a gyermekek

Címkék#szakmérnök#rolleres#gyermek állapot

Újabb e-roller baleset sérültjein segítettek a szakemberek. Koponyazúzódás, agyrázkódás mellett előfordult, hogy lépsérülést szenvedtek el a gyermekek.

Harsányi Miklós

A Bethesda Gyermekkórházban idén március és szeptember között 202 gyermeket kellett ellátni elektromos rollerrel összefüggő baleset miatt, volt, hogy a koponyazúzódás, illetve lépsérüléssel vitték kórházba a diákot.

a koponyazúzódás mellett lépsérüléssel is kórházba vittek fiatalokat
Balesetet szenvedtek a rolleresek: a koponyazúzódás mellett lépsérüléssel is kórházba vittek fiatalokat

Sérülések, júliusi rekord, sürgősségi ellátás - fokozottan veszélyes terep

Egy-egy ügyeletben 5-6 gyermek is érkezett elektromos rollerezés közben elszenvedett komoly sérülésekkel. A legtöbb sérülés júliusban történt, amikor 51 gyermek szorult sürgősségi ellátásra. Az aszfalt keményebb az emberi test valamennyi szöveténél (különösen a gyerekekénél), ezért is fokozottan veszélyes terep. Nemcsak világszerte, hazánkban is rohamosan nő az elektromos roller használata és azzal együtt az abból adódó balesetek száma. 

 

Koponyazúzódás, elvesztett vese, agyrázkódás: sok gyerek szenved balesetet e-rollerrel

Az e-roller használatból származó sérülések skálája széles: a kisebb bőr- és lágyrészsérülésektől a tompa légúti, mellkasi és hasi sérülésekig terjed, és ezzel együtt nő a súlyos, műtétet igénylő gyermekkori balesetek száma is hazánkban. A fiatalok jóval nagyobb arányban szenvednek zúzódást, csonttörést mint a felnőttek, gyakori az arc- és fejsérülés, mely a sisakhasználat hiányát jelzi – de előfordult már olyan kiskorú beteg is, aki az egyik veséjét vesztette el. 

 

 11 gyermek állapota súlyos vagy életveszélyes volt

A számok egyértelműen mutatják, hogy a nyári szünidőben megugrik a rollerbalesetek száma. Aggasztó, hogy minden ötödik eset fejsérülés, és 11 gyermek állapota súlyos vagy életveszélyes volt. 

A sérülések legnagyobb része a felső végtagokat (32 százalék) érinti: gyakoriak az alkar- és orsócsonttörések, könyökzúzódások, vállsérülések. Minden ötödik esetben fejsérülés történt, például agyrázkódás vagy koponyazúzódás. 

 

Vagány tinik: útról a járdára száguldanak 

  • Endrédi János kaposvári forgalomtechnikai szakmérnök, a Kaposvári Rendőr-kapitányság Városi Baleset-megelőzési Bizottság tagja szerdán kérdésünkre arról beszélt:  veszélyes az e-roller, hiszen egy 12-13- éves gyerek is könnyedén csaknem 30-40 kilométeres tempóval hajthat. Mindezt tetézi, hogy  sokan a gyakran javasolt alap védőfelszerelést sem hajlandóak felvenni, noha egy esésnél igen hasznos lehet a könyök és lábvédő, nem beszélve a bukósisakról. Az is problémát jelent, hogy a rolleresek egy része nem nagyon figyel az útra, a többi közlekedőre.
  • – Gyakran  előfordul, hogy az e-rolleresek az útról járdára száguldanak vagy épp fordítva és nem néznek normálisan körül – tette hozzá a szakember. – Ráadásul ha a  kis kerekű rollerrel gödörbe hajtanak, máris megvan a baj.  

 

A rolleresek könnyen konfliktusba kerülhetnek a gyalogosokkal is

  • Endrédi János rámutatott: azzal, hogy véget ért a vakáció, korántsem mérséklődött a közúti veszély. Sok fiatal e-rollerrel közlekedik az iskolába vagy szabadidejében használja a villámgyors kétkerekű járművet,  véleménye szerint ezen a téren is nagy a szülők felelőssége. Alapelvárás, hogy a fiatal rolleresek ismerjék és tegyenek eleget  a közlekedési előírásoknak,  kizárólag olyan járművet használjanak, melyek számukra engedélyezett. 
  • – Időnként azt látom, a rolleren két gyerek áll, nem tudom, hogy tisztában vannak-e a rájuk leselkedő veszélyekkel – fejtette ki. – Ha a baleset során az úton esnek el, akkor bármelyik pillanatban egy autó ütheti el a fiatalokat, amennyiben járdán közlekednek a rolleresek, akkor a gyalogosokkal kerülhetnek konfliktusba. 

 

A zenehallgatás, vagy telefonhasználat jelentősen elvonja a közlekedő figyelmét

Somogyban egy hétvége alatt ketten borultak fel rollerrel. Országos közlekedési akció is indult a napokban, Kaposváron mintegy 30 két keréken közlekedőt ellenőriztek a rendőrök, és féltucatnyi esetben derült fény különböző szabálytalanságokra. 
A Sonline.hu-hoz is visszajelzés érkezett, hogy gondot okoz, ha a szülők a rollereket a fiatalkorú vagy kiskorú gyermekeiknek engedik használni, mert a csemetéik a KRESZ legalapvetőbb rendelkezéseivel sincsenek tisztában. A rollerezés közben történő zenehallgatás, vagy telefonhasználat jelentősen elvonja a közlekedő figyelmét és kevésbé tudja észlelni az úton váratlanul bekövetkező, veszélyes szituációkat, hívták fel a figyelmet erre a rendőrök.

 

 

