Pénzeső

Korábban utalják a nyugdíjakat: ez rengeteg embert érint!

Harsányi Miklós
Korábban utalják a nyugdíjakat: ez rengeteg embert érint!

Fotó: Kiss Ákos

A megszokott folyó havi 12-e előtt utalják a nyugdíjakat 2 hónapban is az év hátralévő részében az Államkincstár tájékoztatása szerint.

A nyugdíjkifizetési ütemtervek – banki átutalásokra és postai kézbesítésekre egyaránt – már a tavalyi év végén és az idei év elején nyilvánosságra kerültek, így az előrehozott kifizetések nem jelentenek váratlan fordulatot, ugyanakkor kedvező változásként értékelhetők az érintettek számára.

A Magyar Államkincstár közlése szerint az októberi nyugdíjakat már 10-én, pénteken, a decemberi ellátásokat pedig még korábban, december 2-án, kedden írják jóvá a bankszámlákon.

– Hatvannyolc tagunk van,  szerintem a többség bankszámlára kapja a nyugdíjat – mondta Schiszler László, a Vasutasok Szakszervezete kaposvári gazdasági felelőse. – Elég sok nyugdíjast ismerek, várják az utalást,  pénzt elsősorban élelmiszerre költik, lakhatási kiadásokra fordítják. Sokan a különböző betegségek miatt gyógyszert vásárolnak.

 

 

