Helyi közélet

1 órája

Körbemotorozták Somogyot a túrázók

Címkék#főváros#Somogy vármegye#Somogyi Motorosok Egyesülete#részvétel

Kovács Gábor László

Több mint 50 motoros részvételével szervezte meg hagyományos Motoros Napját a Somogyi Motorosok Egyesülete. Szombati túrájukon Szántódról indultak, majd végigmotorozták a Balaton déli partját. 

Somogyot járták körbe a Somogyi Motorosok
Somogyot járták körbe a Somogyi Motorosok 

 

A Balatonszentgyörgyön elköltött közös ebéd után délre fordultak és Csurgó érintésével jutottak el Barcsra és a Dráva völgyébe. Végül Somogyország fővárosa érintésével visszatértek Szántódra. A túra résztvevőinek átadtak egy Somogy vármegyét bemutató turisztikai kiadványt. 

 

