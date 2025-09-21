Körbemotorozták Somogyot a túrázók

Több mint 50 motoros részvételével szervezte meg hagyományos Motoros Napját a Somogyi Motorosok Egyesülete. Szombati túrájukon Szántódról indultak, majd végigmotorozták a Balaton déli partját.

Somogyot járták körbe a Somogyi Motorosok

A Balatonszentgyörgyön elköltött közös ebéd után délre fordultak és Csurgó érintésével jutottak el Barcsra és a Dráva völgyébe. Végül Somogyország fővárosa érintésével visszatértek Szántódra. A túra résztvevőinek átadtak egy Somogy vármegyét bemutató turisztikai kiadványt.