Helyi közélet
1 órája
Körbemotorozták Somogyot a túrázók
Több mint 50 motoros részvételével szervezte meg hagyományos Motoros Napját a Somogyi Motorosok Egyesülete. Szombati túrájukon Szántódról indultak, majd végigmotorozták a Balaton déli partját.
A Balatonszentgyörgyön elköltött közös ebéd után délre fordultak és Csurgó érintésével jutottak el Barcsra és a Dráva völgyébe. Végül Somogyország fővárosa érintésével visszatértek Szántódra. A túra résztvevőinek átadtak egy Somogy vármegyét bemutató turisztikai kiadványt.
