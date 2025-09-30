2 órája
Tömegbaleset: a legtöbb autós nekihajtott a körforgalom közepének
Tömegbaleset történt, de szerencsés kimenetellel, inkább csak a bosszúság volt nagy. A legtöbb autós egyszerűen nekihajtott egy körforgalom közepének.
Mintha vakok lennének: a legtöbb autós egyszerűen nekihajtott egy körforgalom közepének. A Totalcar.hu szúrta ki a solymári polgármesteri hivatal felvételét, amelyen a köztéri kamera felvette az autósok szerencsétlenkedését.
Az új körforgalom bonyolult feladat volt az autósoknak
Egy friss, augusztus elején épült körforgalmat az arra járó autósok közül néhányan egyszerűen nem tudják értelmezni. Bár voltak felfestések, táblák, illetve a körforgalom közepe is jól látható, többen mégsem ennek megfelelően vezetettek. Két olyan autós is szerepel a videóban, akik simán nekimennek a körforgalom közepének. Szerencsére ez nem egy betonból épült akadály volt, így az autók simán csak eltolták. Furcsa tömegbaleset alakult ki, hiszen több jármű volt érintett.
A somogyi autós oktató is súlyosnak érzi a helyzetet
A legnagyobb probléma, hogy néhány autós túl gyosran közelíti meg a körforgalmat, tapasztalta Pohner István, az egyik kaposvári autósiskola vezetője, egy szemléletes hasonlattal érzékeltetve úgy vágódnak be oda, mint egy parti fecskék. Látja az autós növedékeken, hogy a gyakorlatlan vezetők nem tudják lereagálni a szituációt. Mérsékelt sebességgel kell a körforgalmat megközelíteni, tanácsolta, hiszen nem véletlenül van sok körforgalomnál kitéve a sebességkorlátozást jelző közlekedési tábla, jól lenne, ha be is tartanák. A sofőrök csak 80 százalékban tudják, hogy jelezni kell, ha el akarják hagyni a körforgalmat.