Tömegbaleset: a legtöbb autós nekihajtott a körforgalom közepének

Mintha vakok lennének: a legtöbb autós egyszerűen nekihajtott egy körforgalom közepének. A Totalcar.hu szúrta ki a solymári polgármesteri hivatal felvételét, amelyen a köztéri kamera felvette az autósok szerencsétlenkedését.

A körforgalom közepét eltolták az autósok Fotó: totalcar.hu

Az új körforgalom bonyolult feladat volt az autósoknak

Egy friss, augusztus elején épült körforgalmat az arra járó autósok közül néhányan egyszerűen nem tudják értelmezni. Bár voltak felfestések, táblák, illetve a körforgalom közepe is jól látható, többen mégsem ennek megfelelően vezetettek. Két olyan autós is szerepel a videóban, akik simán nekimennek a körforgalom közepének. Szerencsére ez nem egy betonból épült akadály volt, így az autók simán csak eltolták. Furcsa tömegbaleset alakult ki, hiszen több jármű volt érintett.

A somogyi autós oktató is súlyosnak érzi a helyzetet

A legnagyobb probléma, hogy néhány autós túl gyosran közelíti meg a körforgalmat, tapasztalta Pohner István, az egyik kaposvári autósiskola vezetője, egy szemléletes hasonlattal érzékeltetve úgy vágódnak be oda, mint egy parti fecskék. Látja az autós növedékeken, hogy a gyakorlatlan vezetők nem tudják lereagálni a szituációt. Mérsékelt sebességgel kell a körforgalmat megközelíteni, tanácsolta, hiszen nem véletlenül van sok körforgalomnál kitéve a sebességkorlátozást jelző közlekedési tábla, jól lenne, ha be is tartanák. A sofőrök csak 80 százalékban tudják, hogy jelezni kell, ha el akarják hagyni a körforgalmat.