Döcög és pöfög? Megállítanak, de még kipufogót is átvizsgálják az újfajta razzián

Környezetvédelmi razziasorozatot tartanak a hazai utakon. Négy nagyvárosban, naponta változó helyszíneken mérik a járművek károsanyag-kibocsátását.

Fotó: MW

Már 29. alkalommal rendezték meg a napokban Közúti Közlekedési Környezetvédelmi Akciót. Az akciósorozat egyik fő iránya a forgalomban részt vevő járművek állapotfelmérése és környezetre káros hatásainak vizsgálata, az Európai Bizottság fenntartható városi mobilitásról szóló előírásnak figyelembe vételével.

Első alkalommal az ország négy városában, Budapesten, Debrecenben, Győrben és Szegeden, naponta változó helyszíneken a területileg illetékes Közlekedési Felügyelőségek a közúti környezetvédelmi ellenőrzések alkalmával mintegy ezer mérést végeznek. A jövőben újabb akciók várhatók az ország egész területén, így Somogyban is. A kirívóan rossz állapotú, erősen szennyező autóval közlekedőknek meghatározott időn belül történő időszakos műszaki-környezetvédelmi vizsgálaton kell megjelenniük. Ezt ellenőrzik az utakon, razziával igyekeznek kiszűrni a forgalomból a füstölgő csotrogányokat.

A károsanyag-kibocsátás vizsgálata benzines járműveknél gázanalizátor segítségével történik, amelynek során szén-monoxid, szén-dioxid, hidrogén-klorid és oxigénszintet, továbbá az úgynevezett Lambda-értéket mérnek. Dízel járműveknél füstölésmérővel (opacitásmérővel) történik a mérés. A szokásos gázanalizátoros technológiákon felül az előző évekhez hasonlóan vizsgálják a részecskeszámot is. A részecskeszámmérés lehetővé teszi a részecskeszűrők állapotának ellenőrzését, az esetleges átfúrt, módosított vagy bármely módon manipulált szűrők azonosítását.

Somogyban is sok a rossz műszaki állapotú jármű

Sok somogyi autóban nincs katalizátor, mégis repesztenek vele az utakon, tapasztalta Sebestyén Krisztián, kaposvári autószerelő. Az baj, fűzte hozzá, hogy a géppark „lelakott", és sokakat a pénzszűke akadályoz abban, hogy új autót vegyenek, melyek jobban megfelelnek a környezetvédelmi szempontoknak. A legtöbben külföldről behozott használt autókat vesznek, vegyes műszaki állapotban. A katalizátor egy olyan szűrő, amit bizonyos kilométerszám után le kellene cserélni, de sokan nem cserélik, mert húzós az ára, ezért inkább vagy eladják az autót vagy kiütik belőle, magyarázta. A katalizátor eldugulhat, ha rossz, kopott a motor, de ebben az esetben tovább szennyezik a levegőt az ilyen kocsik, tette hozzá. Autószerelőként rossz állapotú autót nem visz műszaki vizsgára, inkább megjavítja, vagy megmondja a gazdájának, hogy „engedjük el". Szerinte nagyon rossz állapotú autót már mások sem visznek műszaki vizsgára, mert valakinek ehhez alá kell írnia az adatlapot, és senki sem kockáztat. Az utakon nincs már az a sok Trabant, IFA, Zsuk, mint régen, így tisztább lett a levegő, idézte fel.



