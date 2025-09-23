Halálos is lehet a körömrágás? – ijesztő történet és szakértői figyelmeztetés

A körömrágás nem pusztán rossz szokás, hanem igen káros is lehet. Egy aggódó nő tette fel a kérdést a szakértőnek:

„Egész életemben rágtam a körmeimet. Az új párom most azt mondja, hogy a rágcsálás valójában árthat az egészségemnek. Igaz ez?” A válasz igen! A kérdést feltevő nőnek rá kellett döbbennie, hogy a rossz szokás valóban egészségügyi kockázatot hordozhat.

A körömrágás egy nagyon rossz szokás

Fotó: MW

Halálos kimenetelű is lehet a körömrágás

A rossz szokással kapcsolatban megkérdeztünk, egy kaposvári műkörömépítő és kézápoló szakembert, aki nagyon érdekes dolgokat árult el nekünk.

– Mindenkinek azt tudom tanácsolni, ezzel a rossz szokással kapcsolatban, hogy hagyja abba. Vendégekkel beszélgetve ennek számtalan háttere van, de mindegyiknél a stressz és a feszültség levezetése a fő kiváltó ok. Van aki a szorongását ezzel a fajta önmagának okozott fájdalommal enyhíti. A szokás nem csupán esztétikai probléma. Nagyon nagyfokú körömdeformitás után nagyon nehéz már dolgozni a körömmel. Ugyanakkor már hallottam arról is, hogy egy férfi belehalt a körömrágásba. Húsipari dolgozó volt, és az iparban fellelhető húsevő baktériummal fertőződött meg nagy valószínűséggel a körömrágás miatt. A férfi sajnos ennek következtében belehalt a fertőzésbe – mondta Márkus Gabriella, kaposvári műköröm építő és kézápoló.

A rágás valóban nem veszélytelen

Az orvos kifejtette, hogy nap mint nap számtalan felületet érintünk meg, hogy csak néhányat említsünk, kilincseket, pénzt, a mobiltelefonunkat, amelyek mind baktériumok gyűjtőhelyei. Az ujjbegyek önmagukban is könnyen szennyeződnek, ám a körömrágás tovább növeli a fertőzés kockázatát. A rágcsálás során apró sérülések keletkeznek a körömágyon és a környező bőrön, így a kórokozók könnyedén bejuthatnak a szervezetbe. Ez nemcsak egyszerű megfázást, hanem akár szalmonellát vagy más komolyabb fertőzést is okozhat.

Komoly veszélyekkel jár a körömrágás

Fotó: MW

A rossz hír mellett jó hír is van, ugyanis erről a rossz szokásról le lehet szokni, bár kitartást igényel. Az orvos és több tapasztalt olvasó is javasol néhány módszert. Az egyik leghatékonyabb, ha sikerül más módon lefoglalni a kezünket és a szánkat, például rágógumival, folyamatos vízfogyasztással, kézműveskedéssel vagy akár rajzolással. Ezek segíthetnek elterelni a figyelmet és csökkenteni a kísértést.