Polgári Piknik
1 órája
Elkezdődött: minden szem Kötcsére szegeződik – fotók!
Orbán Viktor várhatóan a 2026-os választásokról, az EU jövőjéről, a háborús helyzetről és a gazdasági kérdésekről szól majd meg a kötcsei polgári pikniken. A Tisza Párt elnöke direkt vasárnapra hívta híveit Kötcsére.
Kövesse élőben, mi történik Kötcsén! Itt!
Kötcsei Polgári PiknikFotók: Lang Róbert
