Polgári piknik

3 órája

Élőben: Ellenzéki performansz Kötcsén, Magyar Péter sértegette a sajtó képviselőit

Címkék#beszéd#piknik#Orbán Viktor#miniszterelnök

A somogyi településen tartják meg vasárnap a polgári pikniket, ahol 2004 óta Orbán Viktor nyitja meg beszédével a politikai évadot. Az idei rendezvény különlegessége, hogy a miniszterelnök előadását nemcsak a meghívottak hallhatják, hanem a közösségi médiában élő közvetítésben az egész ország figyelemmel kísérheti. Kövesse nálunk élőben az eseményeket!

Sonline.hu
Élőben: Ellenzéki performansz Kötcsén, Magyar Péter sértegette a sajtó képviselőit

Orbán Viktor várhatóan a 2026-os választásokról, az EU jövőjéről, a háborús helyzetről és a gazdasági kérdésekről szól majd. A kötcsei beszédek hagyományosan iránymutatóak, így most is kulcsfontosságú üzenetek hangzanak majd el Magyarország jövőjéről.

További részletek a Magyar Nemzet cikkében.

 

Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.

Élőben mondták be a Tisza rendezvényén, hogy nem értenek egyet a fiatalok adómentességével

A Mandiner osztotta meg a videót:

 

Üzent a miniszterelnök a Facebook-oldalán

Rövid üzenettel jelentkezett Orbán Viktor Kötcséről:

 

Ellenzéki performansz Kötcsén, Magyar Péter sértegette a sajtó képviselőit

Kötcsére érkezett vasárnap Magyar Péter, de a Tisza Párt elnökét nem tömegek, hanem főként újságírók kísérték. A helyiek Fidesz-zászlóval adtak jelet ellenszenvüknek, hívei közül pedig egyesek a Hír TV stábját inzultálták. A politikus élő közvetítésben sértegette a sajtó képviselőit, a TV2 kérdésére pedig nem volt hajlandó válaszolni. Az akció inkább provokációnak tűnt, mint valódi erődemonstrációnak. A Nemzeti Ellenállás Mozgalom plakátaautói a Tisza Párt adóterveire figyelmeztettek.

A Nemzeti Ellenállás Mozgalom plakátaautós kampánnyal készült

Kötcsén indult el a Nemzeti Ellenállás Mozgalom plakátaautós kampánya, amely a Tisza adóterveit bírálja. A mozgalom szerint Magyar Péterék többkulcsos szja-t vezetnének be, 22 és 33 százalékos kulcsokkal, de ezt elhallgatják. A lépés már a szerényebb keresetűeket is érintené. A cél, hogy az üzenet mindenkihez eljusson. További részleteket itt olvashat!

Forrás: Nemzeti Ellenállás Mozgalom

 

Megjöttek az első helyszíni képeink Kötcséről

Fotóriporterünk a helyszínről tudósít. Részeletek és képek ebben a cikkben találhatóak

LANG5307
Érkeznek a résztvevők.

 

A Hír TV is élőben követi az eseményeket

Orbán Viktor miniszterelnök délután 16 órától mond beszédet a kötcsei polgári pikniken. A beszédet a Hír TV élőben közvetíti, de a Facebookon is követhető lesz, például a rendezvény szervezője, a Polgári Magyarországért Alapítvány oldalán.

Már Deák Dániel is bejelentkezett

Mint az elemző írja: Kötcse egy ezerfős falu, ma mégis mindenki azt figyeli, mi történik itt.

 

A kötcsei eseményen a hagyományok mellett a kárpátaljai magyar családok segítése áll a középpontban

További részleteket erről itt olvashat!

Magyar Péter Kötcsére szervezett rendezvényt az adóemelési botrány közepette

A Tisza Párt elnöke vasárnapra hívta híveit Kötcsére, azon a napon, amikor Orbán Viktor évadnyitó beszédet mond a polgári pikniken. Magyar Péter akciója közben pártját komoly válság sújtja: nyilvánosságra került, hogy többkulcsos, progresszív adórendszer bevezetését tervezik. Tarr Zoltán alelnök egy etyeki beszédben ezt maga is kimondta.

A rendezvények miatt a rendőrség és a TEK fokozott készültséget rendelt el a településen. Útlezárások, igazoltatások és szigorú ellenőrzések várhatók, amelyek a helyieket és a közlekedőket is érinteni fogják.

A rendezvények miatt a rendőrség és a TEK fokozott készültséget rendelt el a településen. Forrás:  Police.hu


Forrás: Magyar Nemzet

