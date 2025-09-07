Élőben: Ellenzéki performansz Kötcsén, Magyar Péter sértegette a sajtó képviselőit

A Tisza Párt elnöke vasárnapra hívta híveit Kötcsére, azon a napon, amikor Orbán Viktor évadnyitó beszédet mond a polgári pikniken. Magyar Péter akciója közben pártját komoly válság sújtja: nyilvánosságra került, hogy többkulcsos, progresszív adórendszer bevezetését tervezik. Tarr Zoltán alelnök egy etyeki beszédben ezt maga is kimondta.

A rendezvények miatt a rendőrség és a TEK fokozott készültséget rendelt el a településen. Útlezárások, igazoltatások és szigorú ellenőrzések várhatók, amelyek a helyieket és a közlekedőket is érinteni fogják.

Forrás: Police.hu



Forrás: Magyar Nemzet