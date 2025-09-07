1 órája
Kötcsén szólal meg Orbán Viktor, élőben követhetjük
A somogyi településen tartják meg vasárnap a polgári pikniket, ahol 2004 óta Orbán Viktor nyitja meg beszédével a politikai évadot. Az idei rendezvény különlegessége, hogy a miniszterelnök előadását nemcsak a meghívottak hallhatják, hanem a közösségi médiában élő közvetítésben az egész ország figyelemmel kísérheti. Kövesse nálunk élőben az eseményeket!
Orbán Viktor kormányfő előadása a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényén, a Polgári Pikniken a kötcsei Dobozy-kúriában 2023. szeptember 9-én. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fis Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda
Orbán Viktor várhatóan a 2026-os választásokról, az EU jövőjéről, a háborús helyzetről és a gazdasági kérdésekről szól majd. A kötcsei beszédek hagyományosan iránymutatóak, így most is kulcsfontosságú üzenetek hangzanak majd el Magyarország jövőjéről.
Már Deák Dániel is bejelentkezett
Mint az elemző írja: Kötcse egy ezerfős falu, ma mégis mindenki azt figyeli, mi történik itt.
A kötcsei eseményen a hagyományok mellett a kárpátaljai magyar családok segítése áll a középpontban
Magyar Péter Kötcsére szervezett rendezvényt az adóemelési botrány közepette
A Tisza Párt elnöke vasárnapra hívta híveit Kötcsére, azon a napon, amikor Orbán Viktor évadnyitó beszédet mond a polgári pikniken. Magyar Péter akciója közben pártját komoly válság sújtja: nyilvánosságra került, hogy többkulcsos, progresszív adórendszer bevezetését tervezik. Tarr Zoltán alelnök egy etyeki beszédben ezt maga is kimondta.
A rendezvények miatt a rendőrség és a TEK fokozott készültséget rendelt el a településen. Útlezárások, igazoltatások és szigorú ellenőrzések várhatók, amelyek a helyieket és a közlekedőket is érinteni fogják.
