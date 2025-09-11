szeptember 11., csütörtök

Kovács Emőkénél senki sem tud többet a Balatonról

Címkék#Sonline podcast#podcast#sonline.hu

Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével tüntették ki kollégánkat az állami ünnep alkalmából. Kovács Emőke a Balaton XIX–XX. századi történetének részleteit feltáró kutatómunkája, a Balaton vidékének kulturális értékeit a következő generációknak átadó, közösségépítő tevékenysége elismeréseként kapott állami kitüntetést. Kovács Emőkével Koszorus Rita beszélgetett.

Koszorus Rita

 

Sonline.hu podcast

