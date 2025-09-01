Mától megemelik ezeket a díjakat, ez mindenkit érint, egy válás 30 helyett 50 ezerbe fáj

Szeptember 1-jétől változnak a közjegyzői díjak, miután augusztus 28-án megjelent a Magyar Közlönyben az erről szóló miniszteri rendelet - szúrta ki a Bank360.hu. A módosítást az indokolta, hogy a közjegyzők üzemeltetési költségei, a rezsi, a munkabérek és a postai kiadások jelentősen megemelkedtek.

Változnak a közjegyzői díjak szeptember elsejétől

A közjegyzői díjak új szabályozása

Az új szabályozás szerint a közjegyzői okirat elkészítésének díja az ügyértékhez igazodik:

Félmillió forintig 20 ezer forint a munkadíj.

Félmillió és 5 millió forint között a 20 ezer forintos alapdíjhoz hozzáadódik a félmillió forint feletti rész 1 százaléka.

5 és 10 millió forint között 65 ezer forint, valamint az 5 millió forint feletti rész 0,5 százaléka a munkadíj.

10 és 200 millió forint között 90 ezer forint, illetve a 10 millió forint feletti rész 0,25 százaléka.

200 és 500 millió forint között 565 ezer forint, valamint a 200 millió forint feletti rész 0,2 százaléka.

500 millió forint felett 1 millió 165 ezer forint, valamint az 500 millió forint feletti rész 0,1 százaléka a díj, legfeljebb 1 milliárd forint ügyértékig.

A korábbi szabályozás ez volt:

20 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 5 500 Ft

20 000 Ft feletti, de 50 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 5 500 Ft és a 20 000 Ft feletti rész 4%-a;

50 000 Ft feletti, de 100 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 6 700 Ft és az 50 000 Ft feletti rész 3%-a;

100 000 Ft feletti, de 500 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 8 200 Ft és a 100 000 Ft feletti rész 2%-a;

500 000 Ft feletti, de 5 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 16 200 Ft és az 500 000 Ft feletti rész 1%-a;

5 000 000 Ft feletti, de 10 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 61 200 Ft és az 5 000 000 Ft feletti rész 0,5%-a;

10 000 000 Ft feletti, de 200 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 86 200 Ft és a 10 000 000 Ft feletti ügyérték 0,25%-a;

200 000 000 Ft feletti, de 500 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 561 200 Ft és a 200 000 000 Ft feletti rész 0,2%-a;

500 000 000 Ft feletti ügyérték esetén 1 161 200 Ft és az 500 000 000 Ft feletti ügyérték 0,1%-a; de legfeljebb 1 000 000 000 Ft ügyérték alapján járó munkadíjat kell felszámítani.

Ebből tehát kiderül, hogy félmillió forintig egységesítik a díjat 20 ezer forint értékben. Összeghatáronként a százalékos díj nem változik, az alapdíjon emelnek, 10 és 200 millió forint közötti összegekre 86 200 forintról 90 ezerre.