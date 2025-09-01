szeptember 1., hétfő

Mától megemelik ezeket a díjakat, ez mindenkit érint, egy válás 30 helyett 50 ezerbe fáj

Módosul a díjszabás az ősztől. Megemelik a közjegyzői díjakat szeptember 1-től, ez mindenkit érint.

Kovács Gábor László

Szeptember 1-jétől változnak a közjegyzői díjak, miután augusztus 28-án megjelent a Magyar Közlönyben az erről szóló miniszteri rendelet - szúrta ki a Bank360.hu. A módosítást az indokolta, hogy a közjegyzők üzemeltetési költségei,  a rezsi, a munkabérek és a postai kiadások jelentősen megemelkedtek.

Változnak a közjegyzői díjak szeptember elsejétől 

A közjegyzői díjak új szabályozása

Az új szabályozás szerint a közjegyzői okirat elkészítésének díja az ügyértékhez igazodik:

  • Félmillió forintig 20 ezer forint a munkadíj. 
  • Félmillió és 5 millió forint között a 20 ezer forintos alapdíjhoz hozzáadódik a félmillió forint feletti rész 1 százaléka. 
  • 5 és 10 millió forint között 65 ezer forint, valamint az 5 millió forint feletti rész 0,5 százaléka a munkadíj. 
  • 10 és 200 millió forint között 90 ezer forint, illetve a 10 millió forint feletti rész 0,25 százaléka. 
  • 200 és 500 millió forint között 565 ezer forint, valamint a 200 millió forint feletti rész 0,2 százaléka. 
  • 500 millió forint felett 1 millió 165 ezer forint, valamint az 500 millió forint feletti rész 0,1 százaléka a díj, legfeljebb 1 milliárd forint ügyértékig.

 

A korábbi szabályozás ez volt: 

  • 20 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 5 500 Ft 
  • 20 000 Ft feletti, de 50 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 5 500 Ft és a 20 000 Ft feletti rész 4%-a; 
  • 50 000 Ft feletti, de 100 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 6 700 Ft és az 50 000 Ft feletti rész 3%-a; 
  • 100 000 Ft feletti, de 500 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 8 200 Ft és a 100 000 Ft feletti rész 2%-a; 
  • 500 000 Ft feletti, de 5 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 16 200 Ft és az 500 000 Ft feletti rész 1%-a; 
  • 5 000 000 Ft feletti, de 10 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 61 200 Ft és az 5 000 000 Ft feletti rész 0,5%-a; 
  • 10 000 000 Ft feletti, de 200 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 86 200 Ft és a 10 000 000 Ft feletti ügyérték 0,25%-a; 
  • 200 000 000 Ft feletti, de 500 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 561 200 Ft és a 200 000 000 Ft feletti rész 0,2%-a; 
  • 500 000 000 Ft feletti ügyérték esetén 1 161 200 Ft és az 500 000 000 Ft feletti ügyérték 0,1%-a; de legfeljebb 1 000 000 000 Ft ügyérték alapján járó munkadíjat kell felszámítani.  

Ebből tehát kiderül, hogy félmillió forintig egységesítik a díjat 20 ezer forint értékben. Összeghatáronként a százalékos díj nem változik, az alapdíjon emelnek, 10 és 200 millió forint közötti összegekre 86 200 forintról 90 ezerre. 

 

Az Otthon Start hitelre kedvezményesen vonatkozik az új díjszabás

A kamattámogatott kölcsönöknél a közjegyzői munkadíj az általános díj 15 százaléka. 

Ez a szeptembertől induló Otthon Start hitelre is vonatkozik, valamint a Vidéki Otthonfelújítási Támogatás és az energetikai Otthonfelújítási Támogatás keretében igényelt hitelekre is.

Az időarányos munkadíj is változik: eddig minden megkezdett óráért 5500 forintot kellett fizetni, mostantól a kirendelt ügyvédi óradíjjal egyezik meg.

Egyes, tételesen meghatározott díjak is jelentősen emelkednek. A bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetésének díja 30 ezer forintról 50 ezer forintra nő. A névaláírás valódiságának tanúsítása 3000 helyett 4000 forintba kerül. Ugyanez az összeg lesz érvényes az aláírási címpéldány-tervezet elkészítéséért és a képviseleti jog tanúsításáért is.

Somogyban is készülnek a közjegyzők

A Magyar Közlönyben pénteken reggel vette észre a változást Csillag Attila kaposvári közjegyző, aki szerint évek óta napirenden volt az emelés. A rezsiköltségek ugyanis valóban megemelkedtek, és bár a nagyobb városokban dolgozó közjegyzők helyzete nem volt rossz, ugyanez nem mondható el a kisebb városokban élő kollégáikról, ahol kevesebb az ügyfél. Csillag Attila hangsúlyozta: a kormány célja, hogy a 3 százalékos, Otthon Start hitelek ügyintézése kedvezményesen történjen a közjegyzői díjak változása mellett is.  

 

 

A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
