1 órája

Közlekedési káosz a Balatonnál – fontos szakaszokon állnak le a vonatok

Közlekedési káosz a Balatonnál – fontos szakaszokon állnak le a vonatok

Fotó: Takács József

Szeptember 29. és október 3. között Balatonfüred és Tapolca, október 6–10. között pedig Székesfehérvár és Balatonfüred között MÁV-pótlóbuszok közlekednek a vasútvonal karbantartása miatt. A MÁV-csoport 450 millió forint értékben végez nagygépes ágyazatrostálást, vágányszabályozást és peronfelújítást az észak-balatoni vonalon, ami időszakos forgalomkorlátozásokkal jár. Egyes pótlóbuszok a megszokottnál korábban indulnak, és a csatlakozások sem minden esetben biztosítottak. A Zánka-Erzsébettáborhoz közlekedő expresszvonatok egyes napokon csak Balatonfüredig, Tapolcáig vagy Veszprémig járnak, az utasokat MÁVbuszok szállítják tovább. Több vasúti átjárót ideiglenesen lezárnak, többek között Balatonakaliban, Zánkán, Balatonszepezden és Révfülöpön. A V az utasok és a lakosság türelmét kéri a munkálatok idejére.

 

