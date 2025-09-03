Marcali 58 perce

Kozma Sándor, első királyi főügyészre emlékeztek születésének 200. évfordulóján

A Somogy Vármegyei Főügyészség idén a hagyományokól eltérően nem az Ügyészség napján, hanem az első királyi főügyész, Kozma Sándor születésének 200. évfordulóján emlékezett meg a modernkori magyar ügyészség megteremtőjéről.

Dr. Jávorszki Tamás mb. főügyész a jeles évforduló alkalmából 2025. szeptember 2-án koszorút helyezett el Kozma Sándor első királyi főügyész Somogy vármegyei munkásságának emléket állító, Marcaliban emelt mellszobránál és a Kaposváron található emléktáblájánál. Az ügyészség atyjának tekintett Kozma Sándorról szülőfalujában, Kőröshegyen dr. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész részvételével Emlékkonferenciát is rendeztek.

