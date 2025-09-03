szeptember 3., szerda

Hilda névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Marcali

58 perce

Kozma Sándor, első királyi főügyészre emlékeztek születésének 200. évfordulóján

Címkék#Ügyészség#Kozma Sándor#főügyész

A Somogy Vármegyei Főügyészség idén a hagyományokól eltérően nem az Ügyészség napján, hanem az első királyi főügyész, Kozma Sándor születésének 200. évfordulóján emlékezett meg a modernkori magyar ügyészség megteremtőjéről.

Kozma Sándor, első királyi főügyészre emlékeztek születésének 200. évfordulóján

Dr. Jávorszki Tamás mb. főügyész a jeles évforduló alkalmából 2025. szeptember 2-án koszorút helyezett el Kozma Sándor első királyi főügyész Somogy vármegyei munkásságának emléket állító, Marcaliban emelt mellszobránál és a Kaposváron található emléktáblájánál.

Az ügyészség atyjának tekintett Kozma Sándorról szülőfalujában, Kőröshegyen dr. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész részvételével Emlékkonferenciát is rendeztek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu