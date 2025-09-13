szeptember 13., szombat

Kérjük, a lakóházban élő szeretők halkabban... Furcsa kiírások a lakóházak üzenőfalain

Címkék#társasház#internet#mosoly

A társasházak életét gyakran színesítik a szokatlan üzenőfali kiírások, amelyek néha mosolyt csalnak a lakók arcára, máskor pedig kiverik a biztosítékot. A lelkiismeretes közös képviselő, aggódott a társasház lakóinak zavartalan parkolásáért, ezért egy figyelem felhívó bejegyzéssel igyekezett megoldani a problémát.

Molnár Dániel

A lakásban, társasházban élők nap mint nap látják az üzenőfalakra kiírt üzeneteket, de biztosan összefutottak már egyeseknek szemet szúró kiírásokkal, üzenetekkel. Az egyik közkedvelt, az élet minden területén megjelenő vicces, furcsa megoldásokat gyűjtő Facebook csoport , a Jóvanazúgy! -ban találtunk egy a lakók nyugodt életéért, és parkolásáért aggódó közös képviselőt érdekes bejegyzését, amely némely emberné kiverhette a biztosítékot. Kíváncsiak voltunk, hogy Somogyban láthattunk-e valaha érdekes üzenőfali kiírásokat.

közös képviselő
Mosolyt csaló bejegyzések az üzenőfalon.
Forrás: Hazmestermedve blog

A legáltalánosabb kérések, tájékoztatásoktól kezdve a bagatell információkon át szinte mindennel találkozhattunk már, és a legjobb társítás ehhez a szebbnél-szebb megfogalmazások. Néha nem is maga az információ, hanem annak a tálalása csalhat mosolyt az arcunkra, vagy éppen verheti ki azt a bizonyos biztosítékot. Az esetnél a ház közös képviselője aggódott, hogy a házban lakók nem fognak tudni parkolni, mert egyre kevesebb a parkolóhely, így megkérte a házban élő hölgyeket, hogy ha tehetik akkor a házból válasszanak maguknak szeretőt, hogy csökkenjen a vendégek száma.

A közös képviselő üzenete az üzenőfalra, mi szerint: Tisztelt Hölgyek! Kérem Önöket, hogy szeretőiket a házban lakó férfiak közül válasszák, mert a házbelieknek nincs hol parkolniuk.
A közös képviselő figyelem felkeltő üzenete
Forrás: facebook

Nem csak erre a parkolási problémára felhívó kiírásokkal találkozhattunk már az internet színesebbnél színesebb oldalain, hanem többek közt láthattunk már kisállatokkal vagy életmódváltozással kapcsolatos bejegyzéseket is, de arra is volt már precedens hogy valaki előre bejelentette, az évfordulós ünnepségükből fakadó hangos hanghatásokat egy bizonyos idősávban.
– Találkoztam az évek során pár vicces bejegyzéssel, de az utóbbi időben már nem igazán látok olyat, amely nagyon emlékezetes volt. Főleg a kisállatokra, azoknak a helyes sétáltatására, jelölő viselkedésének helyes kezelésére felhívó bejegyzésekkel találkozok mostanában, elég viccesen, jól látható, szemet szúró helyesírási hibákkal, megfogalmazásokkal, amelyek valóban mosolyt csalnak az ember arcára – mondta Molnár József Péter, kaposvári kézbesítő
Érdekes kérdésfelvetés, hogy ezeket tényleg komolyan így gondolják a szerzők vagy csak az a céljuk, hogy figyelmet szerezzenek az átadni kívánt információnak, ezt mindenki döntse el maga. Bármilyen gondolta is van a bejegyzések írásmódja mögött, mindenesetre ezek képesek egy pár perc erejéig derűt csenni az arcunkra, hogy a napjaink kicsit színesebbek legyenek.

A közös képviselő feladata

A közös képviselő egy társasház ügyeit irányító és képviselő személy, aki a lakóközösség nevében látja el a feladatokat. Fő feladatai közé tartozik a ház pénzügyeinek kezelése, a közös költségek beszedése, a karbantartási és javítási munkák koordinálása, valamint a lakók közötti kommunikáció és szabályok betartatása. Emellett ő képviseli a társasházat hivatalos ügyekben, például hatósági eljárások során, és biztosítja, hogy a közös tulajdon jól működjön és rendben legyen. 

 

