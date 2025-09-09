Toponár
2 órája
Közösségi élmény volt a toponári falunap
Új helyszínen fantasztikus hangulatban zajlott a hétvégén a nyárbúcsúztató falunap a városrészben, amelynek ezúttal a helyi iskola udvara adott otthont. A gyerekeket színes programok és szabadtéri játéklehetőség várta, de volt kulturális program és természetesen főzőverseny is.
