A régieket már nem gyártják, újra kell cserélni - közvilágítás korszerűsítésbe kezd Kaposvár
Kaposvár fenntartható modellvárossá válik, amely példát mutat Magyarország és Európa hasonló problémákkal küzdő városainak. Erről Szita Károly beszélt szerdán sajtótájékoztatón, ahol arról is szólt, hogy a program fő célja az energiahatékonyság, az energiafüggetlenség és a fenntarthatóság, amelynek fontos része a közvilágítás korszerűsítése.
– Emlékeznek még a Covid időszakára, amikor a közvilágítási lámpáink felét le kellett kapcsolnunk? Tízszeresére nőtt ugyanis az elektromos energia ára, így spórolnunk és takarékoskodnunk kellett. Nem akarunk még egyszer ilyen helyzetbe kerülni, ezért elindítjuk a város történetének legnagyobb közvilágítási rekonstrukciós programját – hangsúlyozta Szita Károly polgármester a Rippl-Rónai Parkban tartott sajtótájékoztatón.
Fenntartható városi közvilágítás
A kivitelező tájékoztatása szerint az első ütemben a belvárosban, elsősorban a sétálóutcán és környékén cserélik majd le a lámpatesteket, mintegy 430 darabot. A munkálatokra 180 nap áll rendelkezésre, a kivitelezést azonban ennél rövidebb idő alatt szeretnék elvégezni. A lakosság türelmét és megértését kérik a közvilágítási munkálatok idejére.
A jelenlegi, éves szinten mintegy 550 millió forintos közvilágítási költség várhatóan 40 százalékkal, azaz körülbelül 212 millió forinttal csökken, mivel a régi lámpatesteket energiatakarékos, központilag vezérelt LED-es fényforrásokra cserélik, a beruházás összköltsége 1 milliárd 664 millió forint. A cél, hogy a teljes belvárosi korszerűsítés adventre befejeződjön.
– A régi típusú fényforrásokat már nem gyártják, ezért a korszerűsítés elengedhetetlen a megbízható működés biztosításához. A technológiaváltás lehetővé teszi, hogy a város 1–2 éven belül is stabilan, fenntartható módon működtesse a közvilágítást. Az újonnan telepített lámpatestek működését és energiafogyasztását egy központi rendszerben lehet majd nyomon követni – mondta Szőke Tamás, a Schréder Magyarország Zrt. kereskedelmi igazgatója.