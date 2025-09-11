szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Változások

2 órája

KRESZ: változik a tanulás módja - vajon jobban fogunk vezetni így?

Címkék#kresz#tananyag#vizsga#Horváth István#szabály

Napjaink technológiai robbanása nemcsak a közlekedésre van hatással, hanem annak oktatását is forradalmian megváltoztatta. A 2024-es jelentős átdolgozás után most új funkciókkal bővül a magyar nyelvű „B” kategóriás tananyag: a KRESZ-szel kapcsolatos fogalmak értelmezését segíti az új Fogalomtár.

KRESZ: változik a tanulás módja - vajon jobban fogunk vezetni így?

Fotó: Bencsik Adam

Az eduKRESZ digitális tananyagok – amelyeket már a tanulók több mint 90 százaléka választja a KRESZ-vizsgára való felkészüléshez – 2012-es megjelenésük óta folyamatosan bővülnek, fejlődnek, derült ki az E-Educatio közleményéből.

Új lehetőségek: tanuld hangosan a KRESZ-t!
Új lehetőségek: tanuld hangosan a KRESZ-t!

 

Új funkciók, fogalomtár, tananyag, kereső funkció - hangos tananyagok is segítenek

A 2024-es jelentős átdolgozás után most új funkciókkal bővül a magyar nyelvű „B” kategóriás tananyag. A KRESZ-szel kapcsolatos fogalmak értelmezését segíti az alapfogalmakat és azok jelentését tartalmazó új Fogalomtár, a Kereső funkcióval pedig a Fogalomtárban és a tananyagban szereplő kifejezéseket tartalmazó oldalakra lehet a jövőben rákeresni.

 Az egyes modulokhoz kapcsolódó hangos magyarázatok - az ún. Hangos tananyagok - tovább segítik a közlekedési ismeretek mélyebb megértését, tanulását, valamint komoly segítséget jelentenek az olvasási vagy tanulási nehézségekkel küzdőknek.

 

Gyorsan akarsz jogsit? Tanuld hangosan a KRESZ-t!

A 2012-es indulás óta a digitális tananyagok evolúciója is jól látható. A szöveges információk kezdeti túlsúlyát fokozatosan a képek, videók, animációk vették át, és nagy technológiai előrelépést jelentett, amikor 8 évvel ezelőtt tableten és mobiltelefonon is elérhetővé váltak a képzések. 2024-ben ugrásszerűen nőtt a 3D-s, részben interaktív animációk és szimulációk száma, amelyek egy-egy forgalmi helyzetet akár több nézőpontból is bemutatnak. Jelentősen emelkedett a valós járművekkel készült videók mennyisége is.

 

Az új funkció jelenleg két modulhoz érhető el

– Az új funkció lényege, hogy a tanuló meg tudja hallgatni a tananyaghoz fűzött folyamatos, hangos magyarázatot úgy, hogy közben látja is az adott oldalakat, a szemléltető ábrákat és videókat. Ez – bár nem váltja ki az adott modul hagyományos teljesítését –, de segíti annak megtanulását, és akár előzetes felkészülésként, akár ismétlésként kifejezetten hasznos lehet. Az új funkció jelenleg két modulhoz (Útkereszteződések és Jelzőlámpák) érhető el, de terveink szerint a jövőben fokozatosan kiterjesztjük a többi, nehezebben érthető, kifejezetten közlekedési szabályokat ismertető modulra is. Arra, hogy a törzsanyag adott moduljához van-e elérhető hangos feldolgozás, a modul elején külön felhívjuk a figyelmet – mondta el Szőcs Károly, a digitális eduKRESZ tananyagokat fejlesztő E-Educatio Zrt. vezérigazgatója.

 

Jobbkéz és kanyarodási szabályok: előfordulhatnak cifra helyzetek

  • – Minden új ötlet, tanács hasznos lehet a KRESZ vizsgához, hiszen van olyan tanuló, akinek az olvasás,  illetve a szövegértés okoz gondot – felelte kérdésünkre szerdán Horváth István, a nagyatádi Atád Autósiskola ügyvezetője .–  Egy fiatalember épp a héten kért segítséget az e-tananyaghoz, a jobb kéz, illetve a kanyarodási szabályokat akarja alaposan megtanulni. 
  • Horváth István szerint a KRESZ-ben vannak alapvető szabályok, összefüggések, amit érteni kell. Ha a tanuló ezekkel nincs tisztában, akkor nem  oldja meg a feladatot. Arra a felvetésre – miszerint mi a sikeres KRESZ-vizsga titka – az mondta: a szabályok megértése, értelmezése, de ehhez mindenképp szüksége van a kellő gyakorlásra is. 
  • Tóth István, a Közlekedéstudományi Egyesület Somogy Vármegyei elnöke lényegesnek tartja, hogy a tanulók készségszinten sajátítsák el KRESZ-ismereteket. Ez alól nincs felmentés, s ugyanakkor hasznos lehet, ha szóban is gyakorolnak. 
  • – Számos fiatalnál nagy baj van a szövegértéssel – jegyezte. – Így vajon hogyan  tanulják meg a KRESZ-t? A szabályok pontos ismerete nélkülözhetetlen,  ez a biztonságos közlekedés alapja. Ha ugyanis valaki vezetés közben egy  táblát lát és nem ugrik be a jelentéstartalma, akkor bizony az a KRESZ tudás nem megalapozott. 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu