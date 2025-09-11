7 órája
KRESZ: változik a tanulás módja - vajon jobban fogunk vezetni így?
Napjaink technológiai robbanása nemcsak a közlekedésre van hatással, hanem annak oktatását is forradalmian megváltoztatta. A 2024-es jelentős átdolgozás után most új funkciókkal bővül a magyar nyelvű „B” kategóriás tananyag: a KRESZ-szel kapcsolatos fogalmak értelmezését segíti az új Fogalomtár.
Fotó: Bencsik Adam
Az eduKRESZ digitális tananyagok – amelyeket már a tanulók több mint 90 százaléka választja a KRESZ-vizsgára való felkészüléshez – 2012-es megjelenésük óta folyamatosan bővülnek, fejlődnek, derült ki az E-Educatio közleményéből.
Új funkciók, fogalomtár, tananyag, kereső funkció - hangos tananyagok is segítenek
A 2024-es jelentős átdolgozás után most új funkciókkal bővül a magyar nyelvű „B” kategóriás tananyag. A KRESZ-szel kapcsolatos fogalmak értelmezését segíti az alapfogalmakat és azok jelentését tartalmazó új Fogalomtár, a Kereső funkcióval pedig a Fogalomtárban és a tananyagban szereplő kifejezéseket tartalmazó oldalakra lehet a jövőben rákeresni.
Az egyes modulokhoz kapcsolódó hangos magyarázatok - az ún. Hangos tananyagok - tovább segítik a közlekedési ismeretek mélyebb megértését, tanulását, valamint komoly segítséget jelentenek az olvasási vagy tanulási nehézségekkel küzdőknek.
Gyorsan akarsz jogsit? Tanuld hangosan a KRESZ-t!
A 2012-es indulás óta a digitális tananyagok evolúciója is jól látható. A szöveges információk kezdeti túlsúlyát fokozatosan a képek, videók, animációk vették át, és nagy technológiai előrelépést jelentett, amikor 8 évvel ezelőtt tableten és mobiltelefonon is elérhetővé váltak a képzések. 2024-ben ugrásszerűen nőtt a 3D-s, részben interaktív animációk és szimulációk száma, amelyek egy-egy forgalmi helyzetet akár több nézőpontból is bemutatnak. Jelentősen emelkedett a valós járművekkel készült videók mennyisége is.
Az új funkció jelenleg két modulhoz érhető el
– Az új funkció lényege, hogy a tanuló meg tudja hallgatni a tananyaghoz fűzött folyamatos, hangos magyarázatot úgy, hogy közben látja is az adott oldalakat, a szemléltető ábrákat és videókat. Ez – bár nem váltja ki az adott modul hagyományos teljesítését –, de segíti annak megtanulását, és akár előzetes felkészülésként, akár ismétlésként kifejezetten hasznos lehet. Az új funkció jelenleg két modulhoz (Útkereszteződések és Jelzőlámpák) érhető el, de terveink szerint a jövőben fokozatosan kiterjesztjük a többi, nehezebben érthető, kifejezetten közlekedési szabályokat ismertető modulra is. Arra, hogy a törzsanyag adott moduljához van-e elérhető hangos feldolgozás, a modul elején külön felhívjuk a figyelmet – mondta el Szőcs Károly, a digitális eduKRESZ tananyagokat fejlesztő E-Educatio Zrt. vezérigazgatója.
Jobbkéz és kanyarodási szabályok: előfordulhatnak cifra helyzetek
- – Minden új ötlet, tanács hasznos lehet a KRESZ vizsgához, hiszen van olyan tanuló, akinek az olvasás, illetve a szövegértés okoz gondot – felelte kérdésünkre szerdán Horváth István, a nagyatádi Atád Autósiskola ügyvezetője .– Egy fiatalember épp a héten kért segítséget az e-tananyaghoz, a jobb kéz, illetve a kanyarodási szabályokat akarja alaposan megtanulni.
- Horváth István szerint a KRESZ-ben vannak alapvető szabályok, összefüggések, amit érteni kell. Ha a tanuló ezekkel nincs tisztában, akkor nem oldja meg a feladatot. Arra a felvetésre – miszerint mi a sikeres KRESZ-vizsga titka – az mondta: a szabályok megértése, értelmezése, de ehhez mindenképp szüksége van a kellő gyakorlásra is.
- Tóth István, a Közlekedéstudományi Egyesület Somogy Vármegyei elnöke lényegesnek tartja, hogy a tanulók készségszinten sajátítsák el KRESZ-ismereteket. Ez alól nincs felmentés, s ugyanakkor hasznos lehet, ha szóban is gyakorolnak.
- – Számos fiatalnál nagy baj van a szövegértéssel – jegyezte. – Így vajon hogyan tanulják meg a KRESZ-t? A szabályok pontos ismerete nélkülözhetetlen, ez a biztonságos közlekedés alapja. Ha ugyanis valaki vezetés közben egy táblát lát és nem ugrik be a jelentéstartalma, akkor bizony az a KRESZ tudás nem megalapozott.