KRESZ: változik a tanulás módja - vajon jobban fogunk vezetni így?

Az eduKRESZ digitális tananyagok – amelyeket már a tanulók több mint 90 százaléka választja a KRESZ-vizsgára való felkészüléshez – 2012-es megjelenésük óta folyamatosan bővülnek, fejlődnek, derült ki az E-Educatio közleményéből.

Új lehetőségek: tanuld hangosan a KRESZ-t!

Új funkciók, fogalomtár, tananyag, kereső funkció - hangos tananyagok is segítenek

A 2024-es jelentős átdolgozás után most új funkciókkal bővül a magyar nyelvű „B” kategóriás tananyag. A KRESZ-szel kapcsolatos fogalmak értelmezését segíti az alapfogalmakat és azok jelentését tartalmazó új Fogalomtár, a Kereső funkcióval pedig a Fogalomtárban és a tananyagban szereplő kifejezéseket tartalmazó oldalakra lehet a jövőben rákeresni.

Az egyes modulokhoz kapcsolódó hangos magyarázatok - az ún. Hangos tananyagok - tovább segítik a közlekedési ismeretek mélyebb megértését, tanulását, valamint komoly segítséget jelentenek az olvasási vagy tanulási nehézségekkel küzdőknek.

Gyorsan akarsz jogsit? Tanuld hangosan a KRESZ-t!

A 2012-es indulás óta a digitális tananyagok evolúciója is jól látható. A szöveges információk kezdeti túlsúlyát fokozatosan a képek, videók, animációk vették át, és nagy technológiai előrelépést jelentett, amikor 8 évvel ezelőtt tableten és mobiltelefonon is elérhetővé váltak a képzések. 2024-ben ugrásszerűen nőtt a 3D-s, részben interaktív animációk és szimulációk száma, amelyek egy-egy forgalmi helyzetet akár több nézőpontból is bemutatnak. Jelentősen emelkedett a valós járművekkel készült videók mennyisége is.

Az új funkció jelenleg két modulhoz érhető el

– Az új funkció lényege, hogy a tanuló meg tudja hallgatni a tananyaghoz fűzött folyamatos, hangos magyarázatot úgy, hogy közben látja is az adott oldalakat, a szemléltető ábrákat és videókat. Ez – bár nem váltja ki az adott modul hagyományos teljesítését –, de segíti annak megtanulását, és akár előzetes felkészülésként, akár ismétlésként kifejezetten hasznos lehet. Az új funkció jelenleg két modulhoz (Útkereszteződések és Jelzőlámpák) érhető el, de terveink szerint a jövőben fokozatosan kiterjesztjük a többi, nehezebben érthető, kifejezetten közlekedési szabályokat ismertető modulra is. Arra, hogy a törzsanyag adott moduljához van-e elérhető hangos feldolgozás, a modul elején külön felhívjuk a figyelmet – mondta el Szőcs Károly, a digitális eduKRESZ tananyagokat fejlesztő E-Educatio Zrt. vezérigazgatója.

Jobbkéz és kanyarodási szabályok: előfordulhatnak cifra helyzetek