Zöld jelzés: 150-nel lehet hajtani az autópályán, újabb KRESZ-módosítás a láthatáron

Csehország 2025 októberében elindítja azt a programot, amely a jelenlegi 130 kilométer óránkénti sebességhatárt 150-re emeli a D3-as autópálya Budweis és Tábor közötti szakaszán – az autósok gyorsabban hajthatnak, jobban beletaposhatnak a gázpedálba.

Elektronikus kijelzők, engedélyezés, alacsony forgalom – a környező országok is léphetnek

Az intézkedés mintegy ötven kilométeren lesz érvényben, és csak elektronikus kijelzőkön megjelenő engedélyezés mellett – vagyis kizárólag jó időben és alacsony forgalomnál.

A tesztidőszak első tapasztalatai tehát nemcsak a cseh közlekedéspolitika jövőjét határozzák meg, hanem regionális hatással is bírhatnak. Könnyen lehet, hogy ha a rendszer beválik, a környező országok is hasonló megoldások felé mozdulnak.

Jelentős KRESZ-módosítás jöhet– fókuszban a sebességhatárok emelése

Átfogó változásokra készülnek a közlekedési szabályozásban. A tervek szerint a megújult KRESZ 2026. szeptember 1-jén léphet életbe. A módosítások több területet is érintenek, különösen az elektromos rollerek használatát, a sebességhatárokat, valamint a vezetői engedélyekhez kapcsolódó szabályokat.

Az autópályákon közlekedők számára is jöhet némi könnyítés. Bár a jelenlegi általános 130 km/h-s sebességhatár továbbra is érvényben marad, bizonyos, jól kiépített és biztonságosnak ítélt szakaszokon lehetőség nyílhat a 140 vagy akár 150 km/h-s megengedett sebesség alkalmazására is. A döntést ezekről a szakaszokról valószínűleg részletes szakmai vizsgálatok és forgalombiztonsági értékelések előzik majd meg.

