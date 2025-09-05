szeptember 5., péntek

Zöld jelzés: 150-nel lehet hajtani az autópályán, újabb KRESZ-módosítás a láthatáron

130-ról 150-re nő az egyik autópályán a sebességhatár. A járművezetők beletaposhatnak a gázpedálba, a KRESZ-módosítása alapján újabb szakaszokon változhat rövidesen a tempó.

Harsányi Miklós

Csehország 2025 októberében elindítja azt a programot, amely a jelenlegi 130 kilométer óránkénti sebességhatárt 150-re emeli a D3-as autópálya Budweis és Tábor közötti szakaszán – az autósok gyorsabban hajthatnak, jobban beletaposhatnak a gázpedálba.

A KRESZ-módosítás következtében jobban beletaposhatnak a gázpedálba
Magasabb fokozat: a sofőrök a KRESZ-módosítás következtében a jelenleginél jobban beletaposhatnak a gázpedálba

 

Elektronikus kijelzők, engedélyezés, alacsony forgalom – a környező országok is léphetnek

Az intézkedés mintegy ötven kilométeren lesz érvényben, és csak elektronikus kijelzőkön megjelenő engedélyezés mellett – vagyis kizárólag jó időben és alacsony forgalomnál.

A tesztidőszak első tapasztalatai tehát nemcsak a cseh közlekedéspolitika jövőjét határozzák meg, hanem regionális hatással is bírhatnak. Könnyen lehet, hogy ha a rendszer beválik, a környező országok is hasonló megoldások felé mozdulnak.

 

Jelentős KRESZ-módosítás jöhet– fókuszban a sebességhatárok emelése

Átfogó változásokra készülnek a közlekedési szabályozásban. A tervek szerint a megújult KRESZ 2026. szeptember 1-jén léphet életbe. A módosítások több területet is érintenek, különösen az elektromos rollerek használatát, a sebességhatárokat, valamint a vezetői engedélyekhez kapcsolódó szabályokat.

Az autópályákon közlekedők számára is jöhet némi könnyítés. Bár a jelenlegi általános 130 km/h-s sebességhatár továbbra is érvényben marad, bizonyos, jól kiépített és biztonságosnak ítélt szakaszokon lehetőség nyílhat a 140 vagy akár 150 km/h-s megengedett sebesség alkalmazására is. A döntést ezekről a szakaszokról valószínűleg részletes szakmai vizsgálatok és forgalombiztonsági értékelések előzik majd meg.

 

 Zöld jelzés: 150-el lehet hajtani az autópályán, a sofőrök beletaposhatnak a gázpedálba!

  • – Csütörtökön is vezettem az autópályán, Pesten jártam, felfelé lehetett jönni, csak az útfelújításoknál lassult a forgalom – mondta Vasvári János nagybajomi cégvezető. –  Az autópályákon 150-re emelném a sebességhatárt, a mostani autóknak a 130 nem jelent gondot, amúgy már sokan 140-150-el hajtanak.  Ha rajtam múlna az M7-es somogyi szakaszán  is növelném a tempót, így a Balaton parton is.
  • Szente Mihály siófoki vállalkozó is nagyobb, 150 kilométeres sebességet  javasol a hazai sztrádákon, ám ehhez szükség van a közlekedési kultúra változására. Csütörtökön azt mondta:  meg kell tanulnia jobbra tartani, ugyanis vannak olyanok, akik a belső sávban 110-120-al vezetnek, s  egyszerűen nem hajlandóak a jobbra külsőbe kimenni. 
  • – Nyugat-Európában ez nem így van, sokkal fejlettebb a közlekedési kultúra – mondta. – Talán az lenne, megoldás, ha a közlekedés fejlődésével itthon fokozatosan emelkedne a sebességhatár, először 140-re, majd 150-re. S azt is fontosnak érzem,  hogy a forgalmas autópályákat fokozatosan három sávosra bővítsék.
  • Boros András kaposvári szakoktató szerint a hazai autópályákon elfogadható a sebességnövelés, inkább a sztrádákon menjenek gyorsabban a sofőrök, mint az az alsóbbrendű utakon. Azt mondta: elképzelhető, hogy az új KRESZ már 2026-ban életbe lép. 

 

 

 

