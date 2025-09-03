Sisakot mindenkire? KRESZ-dilemma: nem a bukó a legnagyobb baj a bicikliseknél

Az Európai Kerékpáros Szövetség – és itthon a Magyar Kerékpárosklub – évek óta vizsgálja a kérdést, vajon kötelezővé kell-e tenni a sisak használatát kerékpározás közben, vagy sem. Több ésszerű érv szól mellette, s bár a statisztika azt mutatja, azokon a területeken, ahol kötelezővé tették, csökkent a kerékpáros balesetek és a fejsérülések száma, a szövetség mégis attól tart, a kötelező sisak visszavetheti a kerékpározást. Vajon lesz változás a KRESZ-ben ebben a kérdésben?

Közúton is kötelező tennék a sisak használatát a kerékpárosok számára – újabb KRESZ dili, amitől kitörhet a frász

Forrás: teol.hu

KRESZ kérdésben sem minden fekete vagy fehér

A kerékpáros sisak viselésének kötelezővé tétele régóta vitát vált ki Európában, és ezért foglalkozik vele az Európai Kerékpáros Szövetség (ECF) is. A kérdés középpontjában a közlekedésbiztonság, az egyéni felelősség és a közösségi közlekedéspolitika áll.

Az egyik legfőbb érv a kötelező sisak mellett az, hogy csökkenti a súlyos fejsérülések kockázatát baleset esetén. Orvosi kutatások alátámasztják, hogy a sisak viselése akár életet is menthet, különösen a nagy sebességű ütközéseknél. A kötelező szabályozás tehát közegészségügy szempontjából is indokolt lehet, hiszen csökkentheti az egészségügyi ellátás költségeit. A hívei szerint a sisakhasználat kötelezővé tétele ugyanúgy logikus lépés, mint ahogy a biztonsági öv viselését is előírták az autósok számára.

Az ellenzők azonban több szempontból is kifogásolják a kötelezővé tételt. Először is, tapasztalatok mutatják, hogy ahol bevezették a sisakkötelezettséget, ott visszaesett a kerékpározási hajlandóság. Mivel sokan alkalmi, rövid távú közlekedési eszközként használják a biciklit, a sisak előírása visszatarthatja őket, ami végső soron a közösségi egészségre is káros lehet, hiszen kevesebben mozognak rendszeresen.

Több országban, ahol a KRESZ szabályok kötelezően előírják a sisak használatát, visszaesett a kerékpáros közlekedés

Fotó: Krausz Andrea

Másrészt az ECF arra hívja fel a figyelmet, hogy a közlekedésbiztonság javításában sokkal nagyobb szerepe van az infrastruktúrának: a biztonságos kerékpárutak, forgalomcsillapított zónák és tudatos autós-magaviselet többet érnek, mint a sisakkötelezettség. Emellett a sisak viselése azt a hamis benyomást keltheti, hogy a balesetveszély elsősorban a kerékpáros felelőssége, és nem az utak, illetve a közlekedési rendszer hibái.

Az oktató nem itt látja a legnagyobb gondot

– Azt gondolom, ezen rugózni teljesen felesleges. Valóban hasznos dolog és igen, biztos vagyok benne, hogy életet menthet. Gondoljunk csak bele, ha ne adj Isten, elütnek kerékpározás közben és a fejünk sérül, mekkora esélyünk van a túlélésre? De mivel nagyon sokan használják munkába menet, vagy reggel a gyereket úgy kísérik az iskolába, majd indulnak vásárolni vagy ki tudja, mit, hová intézni, van-e még kapacitás a sisakot megfogni, tárolni, cipelni egyáltalán? Ha kötelezővé teszik és szankcionálnak is a mulasztásért, sokan teszik majd le a kerékpárt. Az igazi probléma azonban szerintem nem itt van – mondta el Vass Tamás, csokonyavisontai származású gépjárművezetői szakoktató.