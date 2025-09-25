szeptember 25., csütörtök

Vizsga

1 órája

Átmész vagy megbuksz? Sokan nem ismerik ezt a KRESZ táblát, speciális dolgot jelez

Előírások sokasága szabályozza a közlekedést. A KRESZ részletesen rögzíti a járművezetők kötelezettségét, azonban sokan nem ismerik ezt a táblát.

Harsányi Miklós
Fotó: AS

Ez talán a legfurcsább KRESZ-tábla, ami igen részletes, és a közlekedők csak egy kis százalékának fontos, nekik viszont nagyon – a KRESZ pontosan felsorolja a sofőrökre vonatkozó szabályokat.

Fotó: MW

Jelzőtábla, tiltás, vizuális jelek – tartályautó, rakomány minősége

A tábla tipikusan egy kör alakú, piros szegéllyel ellátott jelzőtábla. A tiltás vizuális jelei között szerepel egy narancssárga (vagy narancs alapszínű) tartályautó sziluettje. Ennek ellenére a teherautók mellett bárkire vonatkozhat, csak a rakomány minősége számít!

KRESZ: sokan nem ismerik ezt a táblát, ami speciális dolgot szabályoz

A jel azt mutatja: veszélyes anyagot szállító járművel tilos behajtani azon az útszakaszon. Ez a jelzés nem csak tartálykocsira vonatkozik: minden olyan járműre, amely ADR szerinti veszélyes árut visz küldeményként, tartályban, platóra helyezett ICB-tartályokban. 

Idetartoznak többek között:

  • 1. osztály: Robbanóanyagok és tárgyak
  • 2. osztály: Gázok (gyúlékony, nem gyúlékony, mérgező)
  • 3. osztály: Gyúlékony folyékony anyagok (pl. benzin, gázolaj)
  • 4.1, 4.2, 4.3 osztály: Gyúlékony szilárd anyagok, önreaktív anyagok, gyulladásra hajlamos anyagok
  • 5.1, 5.2 osztály: Gyújtó hatású (oxidáló) anyagok, szerves peroxidok
  • 6.1, 6.2 osztály: Mérgező anyagok, fertőző anyagok
  • 7. osztály: Radioaktív anyagok
  • 8. osztály: Maró anyagok
  • 9. osztály: Különféle veszélyes anyagok és tárgyak (pl. környezetre veszélyes anyagok

A tábla tehát minden olyan járműre vonatkozik, amelynek a jogszabályok szerint veszélyes áru szállítását jelölnie kell, jellemzően a narancssárga alapszínű, számokkal ellátott vagy szám nélküli veszélyt jelző (ADR) táblával.

Rend, fegyelem, figyelem: baj esetén nem szabad pánikba esni

– Az ADR-nek külön jogszabályi előírásai vannak azzal kapcsolatban, hogy mit és milyen mennyiségben vihetnek a járművek  – mondta szerdán Fazekas Tibor kaposvári tehergépkocsivezető. – Minden ilyen járművön el kell helyezni a veszélyt jelző táblát,  ami az anyagra és a veszélyességére utal. Ezek a teherautók naponta közlekednek az utakon, s ilyen tábla van a benzint, a gázolajat, illetve a különböző vegyiárut szállító kamionokon is. Ha baleset történne, akkor a segítségkérőnek a narancssárga táblán lévő számot kell bejelenteni a 112-re és ők már beazonosítják, hogy mi az anyag, s milyen eszközökre van szükség a kármentesítéshez, kárelhárításhoz.
Endrédi János kaposvári forgalomtechnikai szakmérnök, a Kaposvári Rendőr-kapitányság Városi Baleset-megelőzési Bizottság tagja szerdán azt mondta: fontosak ezek a táblák, mert a közúton sok veszélyes anyagot szállítanak. Ehhez speciális, biztonsági  tartályokra van szükség és mivel ezek a járművek sem kivételek a közúti közlekedési balesetek alól, döntő, hogy bizonyos helyekre nem hajthatnak be. 
– Sok féle veszély előfordulhat, van olyan anyag például, ami begyulladhat, felrobbanhat vagy az éghető, maró anyag elfolyik az úton – tette hozzá Endrédi János.

 

