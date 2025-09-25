Átmész vagy megbuksz? Sokan nem ismerik ezt a KRESZ táblát, speciális dolgot jelez

Ez talán a legfurcsább KRESZ-tábla, ami igen részletes, és a közlekedők csak egy kis százalékának fontos, nekik viszont nagyon – a KRESZ pontosan felsorolja a sofőrökre vonatkozó szabályokat.

Fotó: MW

Jelzőtábla, tiltás, vizuális jelek – tartályautó, rakomány minősége

A tábla tipikusan egy kör alakú, piros szegéllyel ellátott jelzőtábla. A tiltás vizuális jelei között szerepel egy narancssárga (vagy narancs alapszínű) tartályautó sziluettje. Ennek ellenére a teherautók mellett bárkire vonatkozhat, csak a rakomány minősége számít!

KRESZ: sokan nem ismerik ezt a táblát, ami speciális dolgot szabályoz

A jel azt mutatja: veszélyes anyagot szállító járművel tilos behajtani azon az útszakaszon. Ez a jelzés nem csak tartálykocsira vonatkozik: minden olyan járműre, amely ADR szerinti veszélyes árut visz küldeményként, tartályban, platóra helyezett ICB-tartályokban.

Idetartoznak többek között:

1. osztály: Robbanóanyagok és tárgyak

2. osztály: Gázok (gyúlékony, nem gyúlékony, mérgező)

3. osztály: Gyúlékony folyékony anyagok (pl. benzin, gázolaj)

4.1, 4.2, 4.3 osztály: Gyúlékony szilárd anyagok, önreaktív anyagok, gyulladásra hajlamos anyagok

5.1, 5.2 osztály: Gyújtó hatású (oxidáló) anyagok, szerves peroxidok

6.1, 6.2 osztály: Mérgező anyagok, fertőző anyagok

7. osztály: Radioaktív anyagok

8. osztály: Maró anyagok

9. osztály: Különféle veszélyes anyagok és tárgyak (pl. környezetre veszélyes anyagok

A tábla tehát minden olyan járműre vonatkozik, amelynek a jogszabályok szerint veszélyes áru szállítását jelölnie kell, jellemzően a narancssárga alapszínű, számokkal ellátott vagy szám nélküli veszélyt jelző (ADR) táblával.

Rend, fegyelem, figyelem: baj esetén nem szabad pánikba esni

– Az ADR-nek külön jogszabályi előírásai vannak azzal kapcsolatban, hogy mit és milyen mennyiségben vihetnek a járművek – mondta szerdán Fazekas Tibor kaposvári tehergépkocsivezető. – Minden ilyen járművön el kell helyezni a veszélyt jelző táblát, ami az anyagra és a veszélyességére utal. Ezek a teherautók naponta közlekednek az utakon, s ilyen tábla van a benzint, a gázolajat, illetve a különböző vegyiárut szállító kamionokon is. Ha baleset történne, akkor a segítségkérőnek a narancssárga táblán lévő számot kell bejelenteni a 112-re és ők már beazonosítják, hogy mi az anyag, s milyen eszközökre van szükség a kármentesítéshez, kárelhárításhoz.

Endrédi János kaposvári forgalomtechnikai szakmérnök, a Kaposvári Rendőr-kapitányság Városi Baleset-megelőzési Bizottság tagja szerdán azt mondta: fontosak ezek a táblák, mert a közúton sok veszélyes anyagot szállítanak. Ehhez speciális, biztonsági tartályokra van szükség és mivel ezek a járművek sem kivételek a közúti közlekedési balesetek alól, döntő, hogy bizonyos helyekre nem hajthatnak be.

– Sok féle veszély előfordulhat, van olyan anyag például, ami begyulladhat, felrobbanhat vagy az éghető, maró anyag elfolyik az úton – tette hozzá Endrédi János.