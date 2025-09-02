Egyre több a bukta a KRESZ-vizsgán, és nem csak a vizsgadrukk miatt

Egyre több fiatal bukik meg a KRESZ-teszteken, melynek hátterében sok tényező áll. Az elmúlt években folyamatosan emelkedett a jogosítványt megszerezni kívánók száma, köztük pedig egyre több a fiatal. A jelenlegi támogatói rendszer, mely szerint a diákok az elméleti tanfolyamot ingyen elvégezhetik – ez magában foglalja az online KRESZ-oktatást és az elsősegélynyújtásról szóló képzést, valamint ezek vizsgadíját - egyre több fiatalt sarkall arra, hogy jogosítványt szerezzen. Azonban nem megy mindenkinek olyan könnyen a jogosítvány megszerzése.

Te ki tudnád tölteni helyesen a KRESZ-tesztet?

Fotó: Bencsik Adam

Bukós a KRESZ-teszt

A jogosítvány megszerzése ma már nem olyan nehéz dolog, legalább is ha azt vizsgáljuk, milyen lehetőségek állnak rendelkezésre annak érdekében, hogy minél előbb és minél kevesebb pénzből lehessen hozzájutni. A támogatási rendszerek jelentős anyagi terhet vesznek le a jelentkezők válláról.

Ez azonban még nem elég ahhoz, hogy valaki pikk-pakk jogosítványt szerezzen, ahhoz bizony sikeres KRESZ, elsősegélynyújtó vizsgát és természetesen gyakorlati vizsgát is kell tenni. A KRESZ vizsgákon azonban egyre nagyobb a bukási ráta, a tesztek kitöltése sok esetben hibás.

– Olyan vizsga nincs, hogy valaki ne bukna meg. De sajnos egyre több a bukás az elméleti vizsgákon. Azzal, hogy online lehet tanulni hatalmas baklövést követtek el a rendszer megalkotói. A jelenléti oktatás hiánya borzasztóan érződik. Nyilván egy teszt kitöltése során látjuk, ha nem jó választ adunk, de hogy az miért nem jó, vagy hogy megértsük, a helyes válasz miért úgy van, az már senkit nem érdekel. A mi autósiskolánknál nagyjából hasonlóan alakul a diákjelentkezések száma, évente 100 -150 tanuló jelentkezik. A baj nem csak náluk van, az online oktatás mindenkire ugyanúgy hat – mondta el Dömötör Géza, a barcsi Dömötör Autósiskola vezetője.

A KRESZ-teszek megfelelő kitöltéséhez elengedhetetlen a pontos szabályismeret, ami sajnos egyre hiányosabb

Fotó: Bencsik Adam

A gyakorlati oktatókat meg az agyvérzés kerülgeti

– A dolog másik része az, hogy valamilyen módon a programot be tudják idomítani a diákok. Úgy tudják alakítani a válaszokat, hogy a következő alkalommal, amikor felteszik neki a kérdést a beállított válasz legyen a helyes. Ezzel a manipulált tudással kerülnek oda a gyakorlati oktatóhoz, akit az agyvérzés kerülget, mert erősen hiányos az alaptudása a tanulónak – tette hozzá a szakember.