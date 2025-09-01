Kritikus állapotba került az infarktusos beteg, akihez a vízimentőket riasztották

– Ezen a hétvégén két meghibásodott vitorlást vontattak ki kikötőkbe mentőhajóink, illetve három bajbajutottat mentettünk ki egy horgászstégről a Balatonon – tájékoztatott közösségi oldalán a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata (VMSZ). – Esetkocsink egy mellkasi fájdalommal küzdő beteget szállított kórházba, mentőtiszti autónk személyzete pedig egy kritikus állapotú, infarktusos beteget látott el és kísért be a Balatonfüredi Állami Szívkórházba.

– Az igazi nyárnak vége van, úgyhogy a szokásos hétvégi összefoglalónkat legközelebb jövő nyáron olvashatjátok – derült ki a VMSZ bejegyzéséből. – Ettől függetlenül a Balatonon továbbra is riaszthatóak vagyunk! Sok mindenkinek vagyunk hálásak azért, hogy idén is több ezer esetben tudtunk segíteni embertársainknak.