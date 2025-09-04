Podcast
1 órája
Kulisszatitkokról is beszélgettünk Janza Kata menedzserével
Tóth Andreával, a Kapos Musical társalapítójával, Janza Kata színművésznő menedzserével beszélgettünk, szóesett többek közt musicalről, kulisszatitkokról, háttérmunkálatokról.
Sonline.hu podcast
