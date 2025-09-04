szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

Kulisszatitkokról is beszélgettünk Janza Kata menedzserével

Címkék#Sonline podcast#koncert#Janza Kata#musical

Tóth Andreával, a Kapos Musical társalapítójával, Janza Kata színművésznő menedzserével beszélgettünk, szóesett többek közt musicalről, kulisszatitkokról, háttérmunkálatokról.

Janza Kata Team

 

 

Sonline.hu podcast

