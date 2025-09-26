szeptember 26., péntek

Kaposvár

Különleges látogatók érkeztek a kaposvári mentőállomásra

A Kaposfüreden található, Napsugár Integrált Szociális Intézmény gondozottjai és dolgozói jártak a kaposvári mentőállomáson. A látogatás célja, az volt hogy az intézmény lakói megismerjék a mentőállomást és az autókat. Nagy érdeklődés volt az újraélesztés és az elsősegélynyújtás iránt. Az állomás dolgozói többükkel már találkozott ellátottként, így a dolgozók és a látogatók között érdekes nosztalgikus pillanatok alakultak ki.

 

