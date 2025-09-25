Különleges szüreti felvonulásra várják az inkeiek a környékbelieket

Hagyományteremtő szándékkal rendeznek szüreti felvonulást Inkén szombaton. A rendezvény egyik szervezőjétől, Herencsényi Pétertől megtudtuk, hogy szeretettel várnak a környékről is érdeklődőket. A felvonulás több állomáson előadások is színesíti majd.

A szüreti felvonulás előadásainak várható időpontjai (kisebb csúszások előfordulhatnak):

13:00 -Közössègi ház indulás

13:15-Kossuth L.u.

13:45-Hunyadi u.

14:15-Rákóczi u.(Zsebi csehója)

14:55-Petőfi u.(Harang)

16:00-Közössègi ház

