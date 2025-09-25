Programajánló
Tegnap, 16:02
Különleges szüreti felvonulásra várják az inkeiek a környékbelieket
Fotó: A fotónk illusztráció!
Hagyományteremtő szándékkal rendeznek szüreti felvonulást Inkén szombaton. A rendezvény egyik szervezőjétől, Herencsényi Pétertől megtudtuk, hogy szeretettel várnak a környékről is érdeklődőket. A felvonulás több állomáson előadások is színesíti majd.
A szüreti felvonulás előadásainak várható időpontjai (kisebb csúszások előfordulhatnak):
13:00 -Közössègi ház indulás
13:15-Kossuth L.u.
13:45-Hunyadi u.
14:15-Rákóczi u.(Zsebi csehója)
14:55-Petőfi u.(Harang)
16:00-Közössègi ház
