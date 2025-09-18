Különleges trófeával gazdagodott az iharosberényi vadásztársaság

Egy kapitális gímszarvasbikát hoztak terítékre a közelmúltban az iharosberényi Trófea Vadásztársaság területén.

A páratlan húszas agancs tömege 13,40 kilogramm. A gímszarvasbika előző évi hullajtott agancsa is a teríték részét képezte Fotó: Facebook

A szakértői bírálat 234,58 CIC-ponttal értékelte a páratlan húszas agancsot, amely 13,40 kilogrammos tömegével is impozánsnak számít. A vad korát 12 évre becsülték.

A CIC-pont a vad trófeájának hivatalos mérőszáma: hossz, súly és forma alapján értékelik nemzetközi rendszerben.

- Ismert bika volt, két vadásztársaság határán mozgott – tájékoztatta az egyik legismertebb magyar vadászújságot Imrei Dániel, a Trófea Vadásztársaság vadászmestere. – A reggeli cserkelővadászat alkalmával egy öregebb szálas gyertyános-bükkösben, körülbelül 80 méterről ejtette el a vadat egy szerencsés magyar vendég. Kevés tarvaddal volt, nagyon keveset bőgött, legtöbbször csak morgó hangot adott, ez volt a támpont a cserkeléskor – zárta gondolatait a hivatásos vadásza.