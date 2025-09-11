szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Urbex tanya

4 órája

Eladná az egyetem a szebb napokat látott, elhagyott kutatóintézetet

Címkék#Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem#környezet#MATE#tulajdonos

Néhány hete kerültek elő a megdöbbentő fotók. Az iregszemcsei kutatóintézet padlóján kiszórt papírok és patkánytetem éktelenkedik, mert elhagyták a kutatók. Utánajártunk, milyen sorsot szán neki a tulajdonos.

Koszorus Rita
Eladná az egyetem a szebb napokat látott, elhagyott kutatóintézetet

Döglött patkány hever a földön, a plafonról hull a vakolat, a laborasztalok még őrzik a félbehagyott kísérletek nyomait, így fest ma az egykor híres iregszemcsei takarmány kutatóintézet. A derékig érő gazon és a pókhálók rengetegén csak az urbexesek küzdik át magukat, akiknek kincsesbánya ez a hely. 

iregszemcse a kutatóintézetahol az enyészet az őr
Már csak az enyészet az úr a kutatóintézet létesítményben.
 Fotó: Yvette Urbex 

Kutatóintézet a pusztulás szélén: kalapács alatt a fellegvár

Yvette Urbex készített videót és fotókat a helyről, ami egykor a Kaposvári Egyetemhez tartozott és az agrárkutatások bázisa volt. Nemcsak vetőmag-termelés, hanem specifikus növényvédelmi és ökológiai kísérletek is zajlottak itt, könyvtár, laborok és üvegházak szolgálták a kutatókat. Ma már csak az enyészet az úr az iregszemcsei létesítményben. Miután rábukkantunk Yvette urbex fotóira megkerestük a telephely jelenlegi tulajdonosát, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemet (MATE), hogy megtudjuk, mire használják most az épületet. Kiderült: megválna tőle az egyetem, eladásra hirdetik. 
– Egyetemünk számára kiemelten fontos, hogy működésünket mindig magas oktatási színvonal biztosításával, a hosszú távú fenntarthatóságot szem előtt tartva tegyük. Telephelyeink szerepét időről időre felülvizsgáljuk. A döntés az iregszemcsei telephelyről is ennek a folyamatnak a része volt, a hatékony erőforrás-gazdálkodás, valamint a piaci és működési környezet változásainak figyelembevételével, írták sajtóválaszukban.

iregszemcse
Mindent hátrahagyva mentek el a kutatók. Fotó: Yvette Urbex

A MATE közölte: az épületegyüttes 2025 tavasza óta használaton kívül van, jelenleg értékesítés alatt áll. A hivatalos hirdetmény szerint az irányár 4,9 millió forint, a licit nyílt árverésen zajlik majd. Az 1960-as években épült, tégla szerkezetű ingatlan a leírás szerint felújításra szorul, de szerkezetileg megfelelő állapotban van. 

Az egykor virágzó kutatóközpont addig is a múlt mementójaként árválkodik és emlékeztet arra, milyen fontos szerepet töltött be a magyar mezőgazdaságban.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu