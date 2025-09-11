Eladná az egyetem a szebb napokat látott, elhagyott kutatóintézetet

Döglött patkány hever a földön, a plafonról hull a vakolat, a laborasztalok még őrzik a félbehagyott kísérletek nyomait, így fest ma az egykor híres iregszemcsei takarmány kutatóintézet. A derékig érő gazon és a pókhálók rengetegén csak az urbexesek küzdik át magukat, akiknek kincsesbánya ez a hely.

Már csak az enyészet az úr a kutatóintézet létesítményben.

Fotó: Yvette Urbex

Kutatóintézet a pusztulás szélén: kalapács alatt a fellegvár

Yvette Urbex készített videót és fotókat a helyről, ami egykor a Kaposvári Egyetemhez tartozott és az agrárkutatások bázisa volt. Nemcsak vetőmag-termelés, hanem specifikus növényvédelmi és ökológiai kísérletek is zajlottak itt, könyvtár, laborok és üvegházak szolgálták a kutatókat. Ma már csak az enyészet az úr az iregszemcsei létesítményben. Miután rábukkantunk Yvette urbex fotóira megkerestük a telephely jelenlegi tulajdonosát, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemet (MATE), hogy megtudjuk, mire használják most az épületet. Kiderült: megválna tőle az egyetem, eladásra hirdetik.

– Egyetemünk számára kiemelten fontos, hogy működésünket mindig magas oktatási színvonal biztosításával, a hosszú távú fenntarthatóságot szem előtt tartva tegyük. Telephelyeink szerepét időről időre felülvizsgáljuk. A döntés az iregszemcsei telephelyről is ennek a folyamatnak a része volt, a hatékony erőforrás-gazdálkodás, valamint a piaci és működési környezet változásainak figyelembevételével, írták sajtóválaszukban.

Mindent hátrahagyva mentek el a kutatók. Fotó: Yvette Urbex

A MATE közölte: az épületegyüttes 2025 tavasza óta használaton kívül van, jelenleg értékesítés alatt áll. A hivatalos hirdetmény szerint az irányár 4,9 millió forint, a licit nyílt árverésen zajlik majd. Az 1960-as években épült, tégla szerkezetű ingatlan a leírás szerint felújításra szorul, de szerkezetileg megfelelő állapotban van.

Az egykor virágzó kutatóközpont addig is a múlt mementójaként árválkodik és emlékeztet arra, milyen fontos szerepet töltött be a magyar mezőgazdaságban.