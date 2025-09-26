szeptember 26., péntek

Radioaktív anyag került a kaposvári aszfaltra, de nem jelzett a doziméter

A Somogy Vármegyei Katasztrófavédelem, a Mentők és a Rendőrség valamint a Medicopus Nonprofit Kft. közös gyakorlatot mutattak be. Az idei kutatók éjszakája rendezvénysorozat ezen állomását a Kaposi Mór Oktató Kórház, valamint a Medicopus Nonprofit Kft. és a Baka József Kutatóintézet közösen szervezte meg.

A péntek délutáni bemutatón a részvevők egy igazi kuriózumnak lehettek a tanúi. A Kutatók Éjszakája programsorozat keretein belül a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság valamint a Kaposvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság egy katasztrófa felszámolási gyakorlatot hajtott végre, a Medicopus Nonprofit Kft. közreműködésével. A gyakorlat célja az volt, hogy valamilyen radioaktív anyaggal kapcsolatos baleset során, milyen jellegű szakmai protokollokat elvégezniük a szerveknek.

kutatók éjszakája alatt végzett szimulációs bemutató
Látványos bemutató a kutatók éjszakája program keretei közt
 Fotó: Muzslay Péter

Autóból mentették ki a sérülteket

Egy közúti balesetet szimuláltak a gyakorlatban. A balesetben kettő gépjármű sérült. A helyszínre a Kaposvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság, a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság mobil laborja valamint a Mentőszolgálat munkatársai és a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai vonultak a helyszínre, és kezdték meg  protokoll szerinti műszaki mentést. A szakemberek a bemutató keretei között megmutatták a közönségnek, hogyan zajlik ez az összehangolt, speciális mentés. A helyszínre érkezés után perceken belül megkezdték a szakemberek a sérült jármű feszítővágóval történő megbontását.

A sérült kiemelése a gépjárműből
 Fotó: Muzslay Péter

Mentesítették a bent lévő állomány ruházatát is

A műveleti labor munkatársai speciális ruhába öltözve felderítették a radioaktív anyag tulajdonságait. A dobozból a szimuláció alkalmával kiszóródás nem történt, ezért nem is jelzett a szolgálati parancsnoknál lévő szolgálati doziméter. Amennyiben kiszóródás történik, a területen tartózkodók ruházatát az erre meghatározott mentesítő anyaggal kell kezelni. A mentést követően a sérültet átadták a mentőszolgálat munkatársainak, a szimuláció alatt a katasztrófavédelem egy drónnal derítette fel a teljes területet. A helyszínre kiérkező rendőri egység pedig a közúti forgalmat biztosította.

A ruházat mentesítése a gyakorlat közben
 Fotó: Muzslay Péter

Megállapodás aláírásával zárták a Kutatók Éjszakája rendezvény állomását

A Guba Sándor utcai központban a Mediocopus Nonprofit Kft. a különböző diagnosztikai ellátások mellett radiofarmakonok gyártásával és szállításával foglalkozik az ország egész területére nézve. A radioaktív anyagokkal való munka és ezen anyagok szállítása megköveteli a nagyfokú szakmai felkészültséget és biztonságot.

Hermann Judit és Krám István aláírták a megállapodást
 Fotó: Muzslay Péter

– A radiofarmakonok olyan diagnosztikai vizsgálatokhoz szükséges amelyeket a PET CT és PT MR és CT vizsgálatokhoz használunk főleg. A PET CT központok az országban több helyen vannak, úgyhogy nagyon fontos, hogy megfelelő szállítási módot találjunk és biztonságos környezetet teremtsünk mindenki számára – mondta Hermann Judit, a Mediocopus Nonprofit Kft. ügyvezetője. – Ez nem egy átlagos munkahely és laboratóriumi környezet, hiszen, ha nálunk a radio-kémián éjjel kettőkor történik valami, az teljesen más felszereltséget igényel, vagy más veszélyforrást jelent mintha, délután szólalna meg a riasztó, és erre felkészülten kell reagálnia a katasztrófavédelemnek. A megállapodásunkban elsősorban a munkatársaink biztonságos munkahelyi körülmények megteremtését és annak felügyeletét szeretném kérni, valamint, hogy egy biztonságos környezetet tudjunk biztosítani az intézetünkbe látogató betegeknek, hozzátartózóiknak – mondta Hermann Judit, a Medicopus Nonprofit Kft. ügyvezetője. 
Ez mindegyik fél számára egy kölcsönösen előnyös megállapodás, mert a katasztrófavédelem munkatársainak is szükséges a kiképzés és a rendszeres gyakorlás a tudásuk naprakészen tartásához.
– Először 2014-ben írtuk alá az együttműködési megállapodásunkat a Medicopus Kft-vel, így nem újkeletű az együttműködés. Viszont a katasztrófavédelmi rendszerben és az eljárás rendünkben is sok változás történt azóta. Mivel egy együttműködés alapú megállapodás mindig kétoldalú, így mi biztosítunk szakembereket a biztonságos munkavégzéshez, ezért cserébe remek lehetőségeket kapunk a szakmai fejlődésünkhöz – mondta Krám István, Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója. Hozzátette: azok a radioaktív anyagokkal kapcsolatos beavatkozásaink, amelyek esetlegesen előfordulhatnak a szakmai életünk során, olyan szakmai protokollok keretin belül menjenek, amelyet előre begyakorlunk. 

Katasztrófavédelmi bemutató a kaposvári Kutatók Éjszakáján

Fotók: Muzslay Péter

 

