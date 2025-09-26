Radioaktív anyag került a kaposvári aszfaltra, de nem jelzett a doziméter

A péntek délutáni bemutatón a részvevők egy igazi kuriózumnak lehettek a tanúi. A Kutatók Éjszakája programsorozat keretein belül a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság valamint a Kaposvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság egy katasztrófa felszámolási gyakorlatot hajtott végre, a Medicopus Nonprofit Kft. közreműködésével. A gyakorlat célja az volt, hogy valamilyen radioaktív anyaggal kapcsolatos baleset során, milyen jellegű szakmai protokollokat elvégezniük a szerveknek.

Látványos bemutató a kutatók éjszakája program keretei közt

Fotó: Muzslay Péter

Autóból mentették ki a sérülteket

Egy közúti balesetet szimuláltak a gyakorlatban. A balesetben kettő gépjármű sérült. A helyszínre a Kaposvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság, a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság mobil laborja valamint a Mentőszolgálat munkatársai és a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai vonultak a helyszínre, és kezdték meg protokoll szerinti műszaki mentést. A szakemberek a bemutató keretei között megmutatták a közönségnek, hogyan zajlik ez az összehangolt, speciális mentés. A helyszínre érkezés után perceken belül megkezdték a szakemberek a sérült jármű feszítővágóval történő megbontását.

A sérült kiemelése a gépjárműből

Fotó: Muzslay Péter

Mentesítették a bent lévő állomány ruházatát is

A műveleti labor munkatársai speciális ruhába öltözve felderítették a radioaktív anyag tulajdonságait. A dobozból a szimuláció alkalmával kiszóródás nem történt, ezért nem is jelzett a szolgálati parancsnoknál lévő szolgálati doziméter. Amennyiben kiszóródás történik, a területen tartózkodók ruházatát az erre meghatározott mentesítő anyaggal kell kezelni. A mentést követően a sérültet átadták a mentőszolgálat munkatársainak, a szimuláció alatt a katasztrófavédelem egy drónnal derítette fel a teljes területet. A helyszínre kiérkező rendőri egység pedig a közúti forgalmat biztosította.

A ruházat mentesítése a gyakorlat közben

Fotó: Muzslay Péter

Megállapodás aláírásával zárták a Kutatók Éjszakája rendezvény állomását

A Guba Sándor utcai központban a Mediocopus Nonprofit Kft. a különböző diagnosztikai ellátások mellett radiofarmakonok gyártásával és szállításával foglalkozik az ország egész területére nézve. A radioaktív anyagokkal való munka és ezen anyagok szállítása megköveteli a nagyfokú szakmai felkészültséget és biztonságot.