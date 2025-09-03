Belepusztulhat a kutyánk, ha rossz helyen szaglászik – ezért veszélyesek a túl laza erdei séták

Ahogy beköszönt az ősz, egyre többen keresik fel az erdőket az avar kincseit kutatva. Azt azonban nem árt tudni, ha házi kedvencünk is elkísérne sétánkra, semmiképp sem szabad a gombák közelébe engednünk – hacsak nem kifejezetten gombakeresésre van az eb idomítva – hiszen azok szagolgatása akár még veszélyeztetheti is életét. Így kerülhet veszélybe a kutya, ha nem figyelsz rá oda!

A kutya ha megszagolja még nem, de ha már megkóstolja a gombát, ami mérgező, már bajba is kerülhet

Fotó: Dombi Regina

Bár számos kalapos biztonsággal fogyasztható, szintén magas azoknak a fajoknak a száma, amelyek elfogyasztása emésztési gondokat vagy akár mérgezést is okozhat, legyen szó emberről vagy állatról. Így tehát nem tanácsos hagyni, hogy a kutya kedvére szagolgassa azokat, hiszen fennáll a veszélye, hogy fogyaszt is belőlük, nyersen pedig még az alapvetően biztonságos fajok is emésztési panaszokat okozhatnak.

Ezért ne hagyd, hogy gombát szaglásszon a kutya

– A szaglászással alapvetően nincs gond, az problémát nem okoz. Abban az esetben azonban, ha a kutyust arra készteti a szimatolgatás, hogy meg is egye a gombát, akkor már lehet baj – mondta el a kaposvári RO-VET Kisállatrendelő munkatársa.

– Magánvéleményem szerint az állatra nem ártalmas maga a szaglás, hiszen vannak olyan kutyafajok, akiket konkrétan bizonyos gombafajok felkutatásra is betanítanak. Ahogy az emberi szervezetben, úgy az állatokéban is gondot tud okozni, ha olyan gombafajt fogyaszt el, ami nem biztonságos. Az allergiás reakcióktól kezdve, az emésztési problémákon át, akár a mérgezésig terjedhet a következmények listája, így jobb megtanítani rá az ebet, hogy kerülje el a kalaposokat– mondta el Szél Csaba, barcsi állatorvos.

Vigyázzunk rá mit szagolhat a kutya. A jó illatok kóstolásra is ösztönözhetik, amiből azonnal megvan a baj

Fotó: Fehér Gábor

Mit tegyünk és mit ne, ha már megvan a baj?

Ha mérgezés gyanúja merül fel a kutyánál, ne próbálkozzunk házi módszerekkel, a legjobb, amit tehetünk, ha azonnal felkeressük az állatorvost. Íme néhány jó tanács, hogy mit tegyünk, ha bekövetkezik a baj.

Azonnali kérjünk állatorvosi segítséget!

Ez a legfontosabb lépés. Hívjuk fel az állatorvost, és tájékoztassuk a helyzetről, hogy felkészülten tudják fogadni a kutyát.

Azonosítsuk a mérget!

Ha lehetséges, szerezzük be a lenyelt mérgező anyagot vagy annak csomagolását, hogy az állatorvos azonosíthassa a mérget.

Állapotától függően ne etessük és ne itassuk a kutyát!

Bizonyos mérgek, például a maró hatásúak lenyelése esetén a hánytatás további károsodást okozhat.

Figyeljük a tüneteket!

Legyünk figyelmesek a kutyánál, és jegyezzük fel a megfigyelt tüneteket (hányás, hasmenés, bágyadtság, nyugtalanság, légzési nehézségek, görcsök), és adjuk tovább ezeket az információkat az állatorvosnak.